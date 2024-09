Une nouvelle Champions League plus juste et plus excitante

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce 17 septembre 2024 marque un tournant dans l’histoire du football moderne avec les premiers matches de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Comme vous le savez sans doute et l’avez probablement intégré à force de l’entendre plusieurs fois par jour depuis quelques semaines, c’en est désormais fini de la phase de groupes. Place à une phase de ligue!

Dans un premier temps, j’étais plutôt sceptique face à cette nouveauté. L'ancienne formule, que j’avais connu toute ma vie, me semblait parfaite. Les résumés groupe par groupe de fin de soirée permettaient de faire un point précis sur la situation et de me projeter, en réalisant mes petits calculs, sur la prochaine journée. Mais je dois bien avouer que j’ai fini par être séduit par cette formule «à la suisse». Si je trouve contraignant l’ajout de deux matches supplémentaires dans un calendrier toujours plus chargé qui chasse la rareté, je salue l’idée de supprimer les matches aller-retour qui permettra à chaque équipe d’en défier huit différentes.

Plus de places pour les «petits»

L’instauration de ce minichampionnat, lors duquel les calculs seront bien moins réalisables pour quiconque s’y aventurera, et la possibilité pour les «gros» comme le Real, Manchester City ou le Bayern de se mettre en danger d'entrée, est également réjouissant. La bataille et le suspense seront ainsi la norme à tous les échelons, que ce soit dans la course au top huit, comme lors de celle menant aux places de barrages (8-24), chaque but pouvant être décisif.

Le passage à 36 équipes est également à féliciter. Il donne en effet la possibilité à davantage de champions nationaux, comme Young Boys, Malmö ou encore le Slovan Bratislava (le dernier nommé découvrant cette saison la LDC comme Gérone, Bologne et Brest), de prendre part à la compétition. Chose qui devrait d'ailleurs être la norme si l’on prend le nom de la compétition au mot.

Il faut tout de même le reconnaitre, l’instauration de cette nouvelle formule, encore mieux dotée financièrement, semble davantage avoir été initiée par l’UEFA pour contrer les volontés de certains gros de créer leur Super League, que par réelle volonté de changement. Mais qu’importe finalement, le spectacle, le suspense et les émotions semblent garantis pour tous les amateurs de la Ligue des champions, nostalgique ou non. Vivement 18h45!