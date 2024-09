Tant pis pour les millions! YB dit clairement non aux transferts vers la Russie

YB ne fait pas de transfert avec des clubs russes, c'est désormais clair et c'est pourquoi Meschack Elia est toujours à Berne. Un transfert est techniquement possible et rapporterait des millions au champion de Suisse, mais celui-ci renonce pour des raisons éthiques.