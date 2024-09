Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alvyn Sanches a été brillant ce dimanche dans le derby vaudois, ouvrant notamment le score après à peine 100 secondes. Photo: Pascal Muller/freshfocus

«5% de rabais sur la bière à chaque goal du LS grâce à notre partenaire Uber Eats!» L'annonce du speaker a bien fait rire les supporters du Lausanne-Sport ce dimanche, eux qui en sont venus à espérer, à 2-0 après vingt minutes de jeu, que leur équipe s'inspire de l'OGC Nice, le «cousin de la galaxie INEOS» et en passe 8 à l'équipe adverse jouant en vert... Avec 40% de rabais, la bière aurait été une bonne affaire.

Mais Yverdon, dimanche, n'a pas sombré comme Saint-Etienne vendredi. En tout cas pas dans les mêmes proportions. Les Verts nord-vaudois se sont contentés d'une défaite 3-1, qui rapporte autant de points, mais ressemble tout de même moins à une humiliation. Les 8765 spectateurs ont en tout cas assisté à un derby à sens unique, en tout cas pendant une bonne heure et jusqu'au 3-0 d'Alvyn Sanches qui venait tuer tout suspense.

Alban Ajdini titulaire surprise et convaincant

Médiocre en semaine face à Lugano, le Lausanne-Sport devait absolument se racheter dans ce derby vaudois pour lequel Ludovic Magnin avait décidé d'aligner Alban Ajdini en pointe en lieu et place de Kaly Sène, toujours aussi peu efficace en ce début de saison malgré son évidente bonne volonté, et le coach lausannois a été récompensé de son choix après 100 secondes à peine. Le centre de Raoul Giger trouvait en effet la tête d'Alban Ajdini, dont la remise en tête subtile et intelligente vers l'arrière arrivait pile devant Alvyn Sanches, en face du but yverdonnois. Le milieu offensif du LS réussissait le bon geste et ouvrait le score face à un Kop Sud en fusion.

Quel est le vrai visage du LS?

Lausanne marchait alors complètement sur Yverdon et prenait fort logiquement deux buts d'avance à la 20e grâce à un corner repris de la tête par Jamie Roche en direction de Teddy Okou, fort opportuniste (2-0). Lausanne faisait vibrer son public, se montrait conquérant, juste techniquement et tout à fait intéressant. Quel est le vrai visage de cette équipe? Celui montré lors de ce début de match face à YS, que l'on a également vu par phases contre Bâle ou à Berne? Ce Lausanne-Sport est toujours aussi illisible et imprévisible, capable d'être brillant comme désespérant en l'espace d'une semaine. Mais quand il joue comme ce dimanche en début de match, il est véritablement enthousiasmant et difficile à contrer sur son terrain synthétique.

Le Kop Sud, habitué des belles réalisations, a rendu hommage aux différents maillots du LS à travers les années, ce «maillot qui fait battre leur coeur». Photo: Pascal Muller/freshfocus

A contrario, a-t-on déjà vu pire première mi-temps cette saison en Super League que celle d'Yverdon Sport? Dépassés, laminés, concassés, les Yverdonnois n'ont vraiment pas fait honneur au discours de leur capitaine William Le Pogam en avant-match. Celui-ci réclamait de l'intensité dans les duels et de l'agressivité, mais ni ces ingrédients, ni un peu de football, n'étaient au rendez-vous.

Les vingt premières minutes ont ressemblé à un festival des horreurs, avec des incompréhensions... incompréhensibles, des ballons envoyés directement en touche, des courses dans le vide et des ouvertures pour personne. Une explication cohérente tient au fait qu'Alessandro Mangiarratti avait décidé de titulariser trois nouveaux venus: Djibril Diop, Dexter Lembikisa et Mateusz Legowski. Et comme il n'y pas de miracle dans le football, en tout cas pas chaque week-end, le fait qu'un tiers des joueurs titulaires n'aient aucun vécu avec l'équipe s'est vu un peu trop fort et ce dès le coup d'envoi.

Une composition d'équipe incompréhensible pour YS

Conscient de son erreur, et comme un aveu d'échec, l'entraîneur d'YS a sorti le Jamaïcain et le Polonais dès la 32e, les deux hommes ayant vécu un calvaire à la Tuilière. Mateusz Legoswki compte 29 matches en Serie A, mais, ce dimanche, il ressemblait surtout à un junior A. Complètement perdu sur le terrain, en retard dans les duels, il a sombré à mi-terrain, mais, à sa décharge, il n'était pas le seul dans ce cas et la faute incombe surtout à son entraîneur, coupable d'avoir oublié que les nouveaux venus ont besoin de temps pour s'intégrer, que ce soit en Super League ou en 5e ligue.

Pourquoi, dans un derby, ne pas avoir fait débuter Anthony Sauthier? Pourquoi celui-ci se retrouve-t-il subitement à la cave, alors même qu'il n'a jamais déçu? Lui, au moins, sait ce que représente un derby et, s'il n'incarne pas le long terme et la politique de trading des dirigeants d'YS, il défend au moins une certaine idée du football en Suisse romande.

Yverdon était donc mené de deux longueurs à la pause, ce qui était un minimum, tant la première période a ressemblé à une corrida, et le taureau était habillé en vert cet après-midi. Alessandro Mangiarratti devait encore réagir et, après son double changement de la demi-heure, il a à nouveau décidé de remplacer deux joueurs à la pause. Jason Gnapka et Franco Gonzalez sont ainsi sortis pour faire entrer Hugo Komano et Mitchy Ntelo, deux attaquants, dans l'espoir qu'YS se mette enfin à ressembler à une vraie équipe. Le coach d'YS avait en effet décidé, autre décision très étonnante pour rester poli, d'attaquer le match sans attaquant nominal, avec le meneur de jeu Franco Gonzalez en faux numéro 9. Une erreur manifeste là aussi, corrigée dès la pause.

Les Lausannois ont complètement dominé les Yverdonnois dans les duels, comme ici Jamie Roche sur l'action du 2-0. Photo: Pascal Muller/freshfocus

YS, coïncidence ou non, s'est créé une immense occasion après quelques secondes à peine grâce à Mauro Rodrigues, dont la frappe est passée à côté après un joli déboulé plein axe (46e). Les spectateurs de la Tuilière commençaient alors à se demander s'ils devaient trembler, eux qui connaissent très bien le scénario: un LS excellent pendant une période, misérable durant l'autre.

Alvyn Sanches vient tuer le suspense

Heureusement pour les Vaudois (du sud), Alvyn Sanches est venu montrer que sa saison avait véritablement débuté, lui qui était particulièrement décevant depuis le mois de juillet. La période de mercato est derrière et voilà le milieu offensif lausannois de nouveau libéré, visiblement, lui qui a livré une prestation de grande qualité ce dimanche et a éliminé Djibril Diop avec une facilité déconcertante pour inscrire le 3-0 (56e).

Marley Aké réduit l'écart sur penalty

La partie baissait alors d'un ton, le suspense étant tué, et les deux kops en profitaient pour se dire tour à tour à quel point ils s'aimaient, tandis que le spectacle sur le terrain perdait en intensité. Yverdon prenait alors possession du ballon et Mitchy Ntelo passait tout près de réduire la marque, mais la frappe du Belge trouvait le poteau de Karlo Letica (76e). Sur le rebond, le tir de Marley Aké était contré de la main par un défenseur lausannois. Le même Marley Aké transformait impeccablement le penalty (77e, 3-1). Le score dès lors n'allait plus bouger et Lausanne pouvait fêter ce succès avec ses supporters, tandis que les joueurs d'YS rentraient tête basse au vestiaire, conscients d'avoir complètement loupé leur début de match.

Prochaines étapes pour les deux équipes, la réception de Saint-Gall pour Yverdon (samedi à 18h au Municipal). Lausanne, de son côté, se déplace à Genève, même jour, même heure.