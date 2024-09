Le LS lancera-t-il véritablement sa saison face à Yverdon?

Bastien Feller Journaliste Blick

Après six journées compliquées sur le plan comptable, quatre points pris sur dix-huit possibles, le temps devient gentiment urgent pour un Lausanne-Sport déjà à six points d'un top six dont il espère faire partie au bout de la 33e journée. La venue d'Yverdon Sport, un club qui ne gagne plus à l'extérieur depuis le 6 août 2023, à... Lausanne et qui vit également un début de saison compliqué malgré une victoire face à Grassopher (2-1 le 31 août), dimanche à la Tuilière, semble ainsi être de prime abord une bonne nouvelle pour Ludovic Magnin et ses joueurs.

Oui, mais ces derniers devront montrer un autre visage que celui présenté mercredi dans une triste ambiance face à Lugano (1-2), équipe tessinoise aux qualités certaines que le coach vaudois n'a pas manqué de souligner à plusieurs reprises après la rencontre. Le LS, qui doit faire sans Olivier Custodio et Antoine Bernede pour quelques semaines encore, n'a ainsi pas su surfer sur sa belle - et mal payée - performance face à Young Boys avant la pause des équipes nationales (1-1). C'est toutefois un mal récurrent pour une équipe qui a alterné séries positives et négatives la saison dernière et qui se cherche encore en ce début de championnat.

Le buteur tant attendu n'est pas arrivé cet été

Ce que le club vaudois n'a en revanche définitivement pas trouvé cet été, c'est un attaquant capable d'être présent pour son équipe lorsqu'elle en a besoin. Lui faire gagner des matches lorsqu'elle est moyenne, comme le souhaiterait Ludovic Magnin. Avec le départ de Brighton Labeau pour Guingamp, le LS ne se retrouve même plus qu'avec une seule pointe immédiatement disponible, en la personne de Kaly Sène, Fabricio Oviedo étant actuellement blessé et devant encore s'acclimater, lui qui vient de quitter son Argentine natale.

Reste que le Sénégalais fait toujours preuve de maladresse devant le but adverse et peine à être trouvé par ses coéquipiers dans le jeu. Et pas de chance pour le LS, lorsque ce n'est pas lui qui se trouve en bonne position de marquer, à l'image de Teddy Okou mercredi face à Lugano par exemple, la balle ne finit quand même pas au fond. «On doit marquer ces occasions», tonnait le coach vaudois après la partie, lui qui estime également que son équipe doit mieux gérer certains moments clés d'une rencontre.

Le LS lancera-t-il sa saison face à Yverdon?

L'importance du derby vaudois de dimanche est d'autant plus grande que la dernière place, certes encore symbolique après sept journées, pourrait revenir au LS en cas de défaite puisque Winterthour accueillera YB à 16h30 le même jour. La pression du résultat, avec en arrière-plan des dirigeants ambitieux, n'augmente toutefois pas, estime Ludovic Magnin qui ne veut pas entendre parler de victoire obligatoire. «On veut gagner, mais Yverdon aussi. Nous serons à la maison, il n'y a aucune discussion là-dessus. Maintenant, je ne veux pas en arriver à parler de ça après six journées. Une victoire nous ferait toutefois beaucoup de bien, ça, c'est sûr.»

«On devra les prendre à la gorge, on va faire du Lausanne. Aujourd'hui (ndlr: mercredi), on a un peu changé notre philosophie, en ayant un bloc un peu plus bas», lance quant à lui Noë Dussenne, lequel est conscient que l'équipe doit s'améliorer et estime qu'elle se sent encore pleinement concernée. Le LS lancera-t-il donc véritablement sa saison ce dimanche face à Yverdon? Affaire à suivre.