L'heure de Karim Sow au Lausanne-Sport a-t-elle sonné?

Karim Sow (centre) a inscrit le premier but de sa carrière face à Young Boys.

Bastien Feller Journaliste Blick

Il y a des moments d'une carrière que l'on n'oublie pas. Ce corner de la 70e minute de jeu samedi face à Young Boys restera sans doute comme l'un de ceux dont Karim Sow parlera en premier dans 20, 30 ou 40 ans.

La raison? Le Fribourgeois, formé à Young Boys et parti lancer sa carrière professionnelle au Lausanne-Sport, a inscrit le premier but de sa carrière en Super League. Et pas de ceux qui «ne servent à rien», inscrit à la 90e minute, pour conclure un score ou alors «pour l'honneur». Non, celle-ci est une réalisation importante qui a permis au LS de contrer la défaite rageante qui se dessinait.

«Je n'ai limite pas dormi de la nuit»

En plus de son but, le grand défenseur central (198 cm) s'est fait l'auteur d'une prestation remarquable. Calme avec le ballon, impérial dans les airs, bon dans l'anticipation, il a entre-autres empêché Cedric Itten de se procurer la moindre occasion jusqu'à sa sortie du terrain dans l'anonymat la plus totale (79e). «Je ne me suis pas senti en difficulté, mais il fallait quand même rester attentif, explique le joueur lausannois. YB est un très bonne équipe qui vient de se qualifier pour la Ligue des champions. Le moindre petit écart peut se payer cash. Mais je me suis senti bien.»

Et ce alors même que la préparation du héros lausannois pour la rencontre de samedi n'a pas été des plus optimales. «Je n'ai limite pas dormi de la nuit, je pensais qu'au match», rigole Karim Sow, lequel a appris vendredi qu'il serait titulaire au Wankdorf. «Je me doutais de quelque chose lors des deux-trois jours précédents puisque Gabor (ndlr: Szalai) n'est plus avec nous et que Kevin (ndlr: Mouanga) n'est pas à 100%. Cela allait se jouer entre nous deux.»

Young Boys - Lausanne: Le LS n'empoche qu'un seul point au Wankdorf ( 04:52 )

Alors qu'il n'avait disputé que huit minutes (face à Zurich) cette saison jusqu'à ce samedi, la rencontre face à Young Boys, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions, s'apparentait à un véritable challenge pour le Fribourgeois. «C'était un challenge, c'est vrai, acquiesce-t-il. C'est le stade dans lequel j'ai été formé, je revenais un peu à la maison.»

Un prêt bénéfique du côté de Nyon

Sans toutefois ressentir un quelconque sentiment de revanche vis-à-vis de Young Boys. «C'était plus personnel. Par rapport au fait que je n'ai pas trop joué avec le LS, il y a deux ans», explique-t-il, tout en assurant avoir foulé la pelouse synthétique du Wankdorf avec un objectif clair en tête. «J'avais à cœur de montrer que je mérite ma place dans cet effectif et que je pouvais jouer un rôle cette saison», confie-t-il.

Qu'en pense son entraîneur Ludovic Magnin? «Il l'a fait, répond l'ancien international suisse sans détours. Il a été très bon, comme ses coéquipiers. Il a fait son job. Je lui ai toujours dit que son prêt à Nyon lui a fait du bien, lui a permis de gagner en maturité et en expérience, mais qu'il devait avoir la patience et ne pas louper sa chance lorsqu'elle allait arriver. Je suis très content pour lui. Cela montre aussi l'état d'esprit qu'il y a dans l'équipe. Tu dois parfois accepter d'être numéro trois ou quatre et répondre présent lorsqu'il le faut, comme il l'a fait.»

