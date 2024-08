Yverdon lance sa saison en renversant les Sauterelles

Amir Abrashi lutte pour le ballon avec Franco Gonzalez.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Au coup d'envoi, deux séries étaient en cours: d'un côté, Grasshopper, qui n'a pas gagné deux matches de suite depuis décembre. De l'autre, Yverdon qui n'a pas encore remporté la moindre partie cette saison. Laquelle des deux allait-elle s'arrêter ce samedi? La première! Bousculé en début de match, YS a renversé les Sauterelles et lancé sa saison, comme le demandait son directeur sportif Filippo Giovagnoli jeudi face à la presse.

Mais que cette victoire a été dure à obtenir et donc encore plus belle! Yverdon était en effet mené à la pause., le but des Sauterelles, signé Giotto Morandi à la 4e d'une frappe prise en dehors de la surface de réparation, ayant de quoi faire polémique.

Tsiy Ndenge, en nette position de hors-jeu, se trouvait en effet sur la trajectoire du tir et toute la question est de savoir s'il a gêné Paul Bernardoni ou non. Le gardien d'YS n'a étonnamment pas réclamé, et l'action n'a même pas été vérifiée à la VAR, ou alors très rapidement sans que personne au stade s'en aperçoive. Le but a donc été validé sans histoire, mais peut-être que le revisionnage de l'action à la vidéo dans les jours à venir vaudra à David Huwiler et au camion VAR quelques discussions avec le chef des arbitres suisses.

Yverdon a plutôt bien réagi à cette ouverture du score précoce, sans parvenir à égaliser avant la pause. Les débats étaient équilibrés, Yverdon se créant quelques possibilités, mais sans parvenir à se procurer une grande opportunité. Le nouveau venu Mitchy Ntelo, titulaire en pointe, était plutôt discret, ne trouvant pas de possibilité de faire parler sa vitesse.

Yverdon égalise dès le retour des vestiaires

L'égalisation est arrivée à la 49e grâce à un coup de tête de Boris Cespedes, qui a pris le meilleur sur Dirk Abels au duel sur le coup-franc de Franco Gonzalez. Un but à 100% venu d'Amérique du Sud, l'international uruguayen espoirs servant parfaitement son coéquipier bolivien (et genevois).

La joie de Boris Cespedes après l'égalisation yverdonnoise.

Grasshopper s'est créé une énorme opportunité d'inscrire le but de la victoire par Awer Mabil, mais Paul Bernardoni s'est parfaitement interposé (75e). Ce même Mabil perdra sept minutes plus tard un ballon en phase offensive, la belle ouverture de Marley Aké dans la foulée trouvant Hugo Komano. L'attaquant, entré en jeu, s'est parfaitement emmené ce ballon de la tête, abusant complètement Kristers Tobers et s'en allant tromper Justin Hammel (82e, 2-1). Yverdon tenait sa première victoire de la saison!

Dans l'ordre: la trêve, la Coupe, le derby

Prochaine étape pour Yverdon, un match de Coupe de Suisse à Emmen, dans le canton de Lucerne, pour y affronter l'équipe locale, pensionnaire de 2e ligue inter. Ce sera après la trêve internationale. Pour ce qui est de la Super League, la prochaine rencontre sera le derby vaudois à Lausanne. Chaud!