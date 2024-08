Noë Dussenne attend une réaction du Lausanne-Sport ce samedi à Berne.

Après avoir très bien débuté la saison face à Bâle, le LS a calé! Trois revers de rang (Sion, Saint-Gall, Zurich) en encaissant beaucoup trop de buts (12 au total de ces 4 premiers matches), voilà qui ne peut pas donner satisfaction aux supporters, aux joueurs et au staff du club vaudois. Et ce n'est pas la qualification en Coupe de Suisse à Champel (0-7) qui va changer quoi que ce soit à ce constat.

Chef de la défense et cadre de cette équipe, Noë Dussenne (32 ans) livre ses vérités avant le déplacement à Young Boys, samedi, que le LS aborde avec une forte envie de solidité. Au repos le week-end dernier, leur rencontre contre Lugano ayant été décalée, les hommes de Ludovic Magnin ont eu le temps de préparer ce match... et auront le temps de s'en remettre, quel que soit le résultat, puisqu'il précédera une trêve internationale. En cas de défaite à Berne, et si Yverdon ne perd pas contre Grasshopper, le LS serait dernier jusqu'au 18 septembre, ce qui collerait assez mal avec ses ambitions. De défaite, il n'est évidemment pas question dans l'entretien que Noë Dussenne a accordé à Blick en cette fin de semaine à la Tuilière.

Noë Dussenne, donnez-nous une raison d'être optimiste avant ce déplacement à Berne.

Il faut toujours l'être! C'est un gros défi qui nous attend, aucun doute. Young Boys a mal débuté la saison, mais ils se reprennent très très bien, comme on l'a tous vu cette semaine à Istanbul. Ils ont très bien géré cette double confrontation. Il y a beaucoup d'euphorie dans leur club cette semaine, la Champions League ça fait rêver. Mais là, c'est le championnat. Je sais bien que ce n'est jamais facile de se replonger dans le quotidien après un gros match européen. C'est à nous d'essayer de les prendre à la gorge dès le début du match.

Ces derniers jours, vous avez eu le temps de bien travailler, de vous dire les choses aussi. Comment se sont passées ces deux semaines sans match?

C'est vrai, il y a eu une certaine mise au point. On a eu plusieurs rendez-vous avec le coach, il a parlé à plusieurs joueurs, aux lignes défensives, aux milieux, aux attaquants. Tout le monde doit faire un peu plus. Ce début de saison est un peu insuffisant par rapport à nos attentes. On avait bien commencé contre Bâle, puis on a fait un très mauvais match à Sion. Les deux derniers matches n'étaient eux pas mauvais, mais il y a eu des hauts et des bas. Il faut être plus constant. On doit prendre moins de buts. On a travaillé, on a parlé. Maintenant, c'est Young Boys. On doit être prêts à tous les niveaux. Mentalement aussi. On a à cœur de montrer qu'on vaut plus que ça.

Vous ne comptez pas le match de Coupe à Champel? Ludovic Magnin, lui, le compte. Il a aimé le fait que vous n'ayez pas pris de but et pas concédé d'occasion. Pour vous, ce match a-t-il une signification ou était-ce juste une parenthèse?

Le coach a beaucoup insisté sur notre clean sheet là-bas, vu qu'on n'en avait pas encore réussi cette saison. On a su le faire. Mais c'était une équipe de 2e ligue. Je n'ai même pas besoin de vous dire que ce sera un autre match contre Young Boys et son attaque. On doit montrer qu'on est capables de les contrer.

Le début de saison a été magnifique avec ce match contre Bâle. Tout le monde s'est dit: la saison est lancée. Et puis, il y a ces trois défaites. Elles ont dû vous surprendre, non? Comment avez-vous réagi à l'intérieur du groupe en constatant que ce LS était toujours aussi imprévisible?

Je pense que c'est vraiment le match à Sion qui nous a mis le doute. Là, on s'est vraiment demandés ce qui se passait. On peut perdre des matches et on va encore en perdre. Mais de cette manière, c'était inacceptable. Après, on a eu une bonne réaction contre Saint-Gall, même avec la défaite. On encaisse des buts sur des demi-occasions, des erreurs, un penalty... A Zurich, on a fait un bon match, mais on n'a pas mis nos occasions. Le 2-0 ne reflète pas le match. Maintenant c'est YB. On y va le couteau entre les dents.

La direction a assumé un objectif clair, dévoilé en public: le top 6. Comment l'avez-vous accueilli de l'intérieur? C'est une pression supplémentaire, non?

Ce n'est pas une pression, non. Je pense que tout le monde préfère jouer le haut du tableau que le bas. Les transferts entrants ont été intéressants. Il faut que tout le monde soit prêt à 100% pour aider l'équipe à atteindre cet objectif. Le top 6, c'est possible, on veut y aller. On en était très proches la saison dernière, mais on a décroché pour finir. Il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs. C'est vrai que notre début de saison n'est pas flamboyant, mais il n'y a que 4 matches et il en reste 34. Ce n'est pas l'heure de tirer la sonnette d'alarme. On doit rester solidaires et positifs pour passer cette période de doute.

Vous être un cadre de l'équipe, le chef de la défense. Ludovic Magnin a pointé du doigt ce secteur de jeu après le match à Sion. L'environnement du club, les supporters, la presse, tout le monde critique la défense depuis trois matches de Super League. Est-ce justifié selon vous?

Oui, c'est normal. Quand on voit sur l'ensemble des quatre premiers matches combien de goals on prend, c'est ça qui n'est pas normal. On prend des goals bêtes, des goals faciles. Dès que tu encaisses, c'est la défense qui prend pour son grade. Les critiques sont justifiées. Il faut les accepter. Il faut faire mieux. Il faut avancer.

Selon vous, est-ce une question d'équilibre de l'équipe? De performances individuelles défaillantes? D'un peu des deux?

Je ne vais pas me cacher. A Sion, ma performance n'était pas bonne, tout simplement. Il faut assumer. Quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. A Sion, je n'ai pas été bon et le coach me l'a fait comprendre. Je l'ai accepté. Je sais reconnaître aussi quand je suis bon et que j'aide l'équipe à être meilleure, à être le leader que je dois être. Parfois, je peux aussi me trouer, comme à Sion. Après, pour répondre clairement à votre question, il y a un équilibre d'équipe aussi. Oui, nous sommes une équipe forte offensivement. Mais à Zurich, on a vu qu'on jouait avec un vrai numéro 6 et on a concédé moins d'occasions. Le coach l'a aussi dit: il veut une balance dans l'équipe. On verra quelle équipe on va aligner à Berne. Mais il a raison sur les performances individuelles. On en prend deux contre Bâle, quatre contre Sion, quatre contre Saint-Gall, deux à Zurich... C'est énorme. Normalement, sur quatre matches tu prends trois buts. Défensivement, on doit faire beaucoup mieux. Mais en équipe. Parce que quand je vois le Real Madrid défendre, tout le monde défend, tout le monde est derrière le ballon et tout le monde cravache.

Le Real Madrid de la saison dernière, alors, là ils ont recruté un joueur qui ne veut pas défendre...

Il va devoir se mettre au diapason (sourire). Quand on voit Manchester City, c'est la même chose. Ils défendent tous. Tout le monde attaque, tout le monde défend.

A quelques heures de prendre la route pour YB, sentez-vous un état d'esprit de détermination supplémentaire chez vos coéquipiers et vous, du fait que les trois derniers matches ont été perdus?

Oui. On veut prouver qu'on n'est pas à notre place. On veut faire mieux. On sait qu'on a des qualités dans cette équipe, on le montre tous les jours à l'entraînement. On se réjouit aussi que le mercato soit fini, comme ça toutes les têtes seront alignées, plus personne ne rêvera. Ce sera notre équipe, nos joueurs, nous seuls. Je pense que ça va faire du bien aussi.

C'est important que tout le monde reste?

Oui, j'espère. L'équipe est bien comme elle est. J'espère qu'Alvyn Sanches reste. On va progresser ensemble. Quand on voit notre première mi-temps contre Bâle, on voit ce qu'on est capables de faire. Il faut qu'on joue ainsi et c'est comme ça qu'on va remonter au classement.