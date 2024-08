Bernois et Vaudois se quittent dos à dos.

Bastien Feller Journaliste Blick

Privés de match le week-end dernier en raison de la rencontre européenne du FC Lugano, Ludovic Magnin et son staff disposaient de ce fait de deux bonnes semaines pour relancer une machine qui avait fini par se gripper après sa victoire en ouverture face au FC Bâle (défaites face à Sion, Saint-Gall et Zurich). Mais pour stopper l'hémorragie, le LS avait la périlleuse tâche de se rendre au Wankdorf y défier Young Boys, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions.

Le LS doit rentrer au vestiaire avec l'avantage

Reste que ce samedi soir, il était légitime de se demander laquelle des deux équipes se trouvent à quelques semaines de défier le FC Barcelone, l'Inter ou encore l'Atalanta. En effet, les Lausannois se sont montrés bien supérieurs à des Bernois sans idées, peut-être encore la tête dans les étoiles. Sauf que le LS a bien failli se faire peur, souffrant une nouvelle fois d'un manque d'efficacité criant.

Lors de la première mi-temps déjà, les Vaudois auraient en effet dû faire la différence. Les occasions nettes de but ont en effet été légion. Marvin Keller, une nouvelle fois titularisé dans le but bernois à la place de David von Ballmoos, est ainsi sorti vainqueur de ses duels face à Fousseni Diabaté (21e) et Alvyn Sanches (24e). Il n'a en revanche pas eu à s'employer sur la tête manquée de Kaly Sène, pourtant seul à cinq mètres (33e). En une phrase: le Lausanne-Sport devait mener, et pas que d'un but, à la pause, lui qui s'était montré supérieur durant 35 des 45 minutes du premier acte.

Ugrinic marque un superbe but

Mais lorsque l'on ne marque pas, on finit souvent par encaisser. Et c'est ainsi que Filip Ugrinic, absolument de nulle-part, est parvenu à faire trembler les filets vaudois d'une très lourde frappe des 30 mètres. Un but, magnifique, qui n'a toutefois pas manqué de faire sortir de ses gonds Ludovic Magnin.

Le LS ne s'est cependant pas mis à paniquer au retour des vestiaires et a pu tout naturellement égaliser. Et c'est Karim Sow, titularisé en défense centrale à la place de Kevin Mouanga, qui est parvenu à tromper Keller d'une tête imparable sur corner (60e). 1-1, balle au centre, les Vaudois se voyaient enfin récompenser de leurs efforts.

Zoukrou expulsé, le LS n'en profite pas

La roue tournait une nouvelle dans leur sens à la 76e minute de jeu lorsque Tanguy Zoukrou empêchait Fabricio Oviedo de filer au but et se faisait ainsi expulser. Le LS a ensuite poussé en vain, et doit se contenter de ce match nul 1-1. Côté Bernois, la crise se poursuit avec ce sixième match sans victoire en championnat, synonyme de dernière place du classement.

Publicité