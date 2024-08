Le Vaudois Isaac Schmidt signe en Angleterre pour plusieurs millions

1/5 Le Vaudois quittera probablement le FCSG après 108 matchs officiels.

Certains joueurs sont soudainement enrhumés ou ont subitement des douleurs au dos lorsqu'ils sont sur le point de réaliser un transfert à plusieurs millions. Ceux-ci ne veulent pas se casser les deux jambes ou un bras sur le terrain avant que l'argent n'arrive sur leur compte.

Isaac Schmidt (24 ans) est différent. Certes, Leeds United convoite depuis plusieurs jours le défenseur du FC Saint-Gall et lui brandit un contrat lucratif de plusieurs années. Mais le Vaudois était tout de même sur le terrain lors du match à l'extérieur contre Trabzon jeudi. Et grâce à son ouverture du score, il a largement contribué à ce que les Brodeurs participent à la phase finale d'une Coupe européenne pour la première fois depuis onze ans.

Amoah est parti pour 4,5 millions

La qualification rapporte environ trois millions d'euros. En ajoutant le transfert de Schmidt, les Saint-Gallois pourraient toucher un joli pactole en quelques heures. Leeds a en effet un porte-monnaie plus épais que bien des clubs de Bundesliga. Cet été, les Peacocks ont déboursé près de douze millions pour le défenseur central Joe Rodon (26 ans) et douze autres pour deux joueurs de couloir. Schmidt, qui est en route pour la visite médicale, ne quittera pas non plus le FCSG pour une bouchée de pain.

Il est même possible que le conseiller du Lausannois, Philipp Degen, soit à l'origine du transfert record du FC Saint-Gall. Celui-ci est toujours détenu par Charles Amoah, le héros du titre de champion en 2000, qui a été transféré à Sturm Graz pour près de quatre millions. L'ancien attaquant du FCZ Willy Gnonto est, lui aussi, parti à Elland Road à l'automne 2022 pour près de 4,5 millions. Mais l'Italien a quatre ans de moins que Schmidt et est un joueur offensif.

Pour le défenseur qu'est le Lausannois, ce sera probablement un peu moins. Mais avec des bonus, la somme pourrait atteindre 5,5 millions, selon les informations de Blick. À conditions que le Romand joue régulièrement et que le club du comté de Yorkshire, situé dans le nord de l'Angleterre, soit promu en Premier League.

Si ce n'est pas le cas, on ne paniquera pas en Suisse orientale puisque l'on s'est également assuré une participation à une éventuelle revente. Mais aussi parce que le FCSG est si bien financièrement qu'il ne dépend pas des recettes issues des transferts.

Schmidt passe par la grande porte

Et pas non plus par ceux des compétitions européennes. Les trois millions que rapporte la qualification sont un bonus. Il est même possible qu'une partie de l'argent soit immédiatement réinvestie pour trouver le remplaçant d'Isaac Schmidt.

Celui-ci quittera donc la Suisse orientale par la grande porte après son but contre Trabzon. Dans dix ans, on parlera de lui comme de l'un des hommes qui a permis aux Espen de participer à la Conference League. Cela sonne bien mieux qu'indisponible car «enrhumé», ou pour «douleurs au dos».