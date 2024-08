Servette n'est pas passé loin d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire ce jeudi face à Chelsea (2-1). Mais l'aventure européenne s'arrête tout de même pour Timothé Cognat et ses coéquipiers, qui veulent retenir le positif pour continuer d'avancer.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Nous avons payé les détails du match aller. Si nous marquons un but là-bas, Chelsea vient moins confiant aujourd'hui», peste Timothé Cognat après la victoire de ce jeudi face au club londonien (2-1). Tout le paradoxe est bien là. Oui, Servette est parvenu à battre les Blues, double vainqueurs de la Ligue des champions lors des douze dernières années, mais il est tout de même sorti de cette double confrontation éliminé de toutes compétitions européennes.

Les Grenat sont donc malgré tout passé tout près de l'exploit. De quoi laisser des regrets dans les têtes des Servettiens. «Nous concédons un penalty un peu bête et nous aurions pu mieux jouer certaines actions», poursuit le milieu français qui retient surtout l'état d'esprit de son équipe, laquelle est parvenue à renverser un match bien mal embarqué après l'ouverture du score de Christopher Nkunku dès la 14e. «Nous avons su passer devant et nous créer des occasions pour jouer les prolongations. Malheureusement, cela s'est joué à quelques millimètres ou à des mauvais derniers gestes. C'est comme ça.»

Mélange de fierté et de déception

Du côté de Jérémy Guillemenot, auteur du but de l'égalisation (32e) et du début de l'espoir, c'est la frustration qui domine. «C'est beau de battre Chelsea, mais ça ne sert à rien», assure l'attaquant genevois qui regrette lui aussi ce but qui n'est jamais venu à Stamford Bridge jeudi dernier. «Nous le payons cash.»

«Nous jouons ce genre de match pour gagner, écrire l'histoire et nous sommes frustrés par rapport à ça. La porte était entre-ouverte et nous aurions pu faire quelque chose. C'est ça qui est le plus dommage, car si nous avions perdu 5-0 là-bas, c'est Chelsea et voilà...», poursuit le joueur grenat, amer.

«Nous avons une équipe pour faire quelque chose en Coupe ou en championnat»

Après avoir disputé les huitièmes de finale de la Conference League la saison dernière, le chemin des Servettiens en Coupe d'Europe cette saison s'arrête donc dès les barrages. «Nous voulions jouer l'Europe, le club a cette ambition, commente Jérémy Guillemenot qui y voit tout de même du positif concernant la suite de la saison. C'est une déception, mais à nous de nous concentrer désormais sur le championnat et la Coupe. Nous avons démontré face à Chelsea, à nous de le faire sur toute une saison et de répondre présent chaque semaine. Nous avons une équipe pour faire quelque chose dans ces deux compétitions.»

Timothé Cognat est naturellement du même avis et se réjouit également de voir l'évolution d'un Servette FC qu'il a rejoint en 2018, alors que le club évoluait en Challenge League. «Nous avons montré que n'avons pas un niveau grandement inférieur à ce genre d'équipe comme Braga, qui jouait la Ligue des champions l'année dernière, ou Chelsea, qui joue les premiers rôles en Premier League. Nous avons montré que nous ne sommes pas une petite équipe, que nous avons de la qualité, que nous sommes forts. Ce n'est plus le petit Servette qui vient de monter de Challenge League, qui essaie de toucher ces trois premières places en espérant un miracle pour être européens.»

Belle ambiance au stade de Genève

Si les joueurs et le staff grenat sont donc déçus après cette élimination, le public genevois, venu en nombre au stade de Genève ce jeudi (28'000 spectateurs, guichets fermés) et qui a assuré une belle ambiance, ne l'est pas, comme l'ont prouvé les longs applaudissements au terme de la partie. «C'était un beau match et nous sommes heureux d'avoir eu ce public avec nous, se réjouit Timothé Cognat, reconnaissant. Il nous a aidé, nous a poussé dans les moments un peu compliqué. Il nous a donné de la force et de l'envie pour tenter d'aller chercher cette qualification.»

Prochain rendez-vous pour les Servettiens: dimanche à Winterthour (14h15).