Quel avenir pour ces internationaux romands?

1/6 Où rebondira Jordan Lotomba?

Bastien Feller Journaliste Blick

Le marché des transferts fermera ses portes ce vendredi soir dans plusieurs pays dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Il ne reste donc que quelques heures à plusieurs internationaux romands, qui sont actuellement dans une situation compliquée sportivement, pour trouver une porte de sortie. Tour d'horizon.

Jordan Lotomba

Arrivé à l'OGC Nice en août 2020 en provenance de Young Boys contre un joli chèque de près de 7 millions d'euros, l'Yverdonnois, qui occupe désormais le rôle de doublure de Melvin Bard côté gauche et de Jonathan Clauss à droite, souhaiterait désormais quitter la Côte d'Azur. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal français «L'Équipe».

Où l'ancien Lausannois de 25 ans pourrait-il donc poursuivre sa carrière, lui qui est à un an de la fin de son contrat? Si Foot Mercato évoquait les intérêts d'Augsburg et de Honffenheim voilà deux mois, les pistes semblent plus que froides désormais. Besiktas est le dernier club à avoir été mis en lien avec l'international suisse, pour lequel il faudrait débourser 7 à 8 millions d'euros.

Edimilson Fernandes

Après 98 matches de Bundesliga sous le maillot de Mayence et à deux ans de la fin de son contrat, il est semble-t-il devenu temps pour Edimilson Fernandes de changer de club. Pas convoqué par Bo Henriksen pour le premier match de championnat et celui de Coupe, le Valaisan devrait en effet quitter l'Allemagne dans les prochaines heures.

Montpellier, qui fête ses 50 ans cette année, souhaiterait en effet faire venir le polyvalent milieu de terrain de 28 ans dans l'Hérault. D'après les dernières rumeurs, un accord entre l'international suisse et le club français aurait déjà été conclu alors que des négociations seraient toujours en cours entre les deux clubs.

Becir Omeragic

Lui aussi évolue à Montpellier et la valeur marchande du défenseur central de 22 ans pourrait bien inciter ses dirigeants, qui devront compter sur des revenus de droits TV bien inférieurs à ce qui était espéré, de le vendre dans les dernières heures du mercato.

Bologne aurait ainsi manifesté son intérêt en proposant au club de l'Hérault un prêt payant de deux millions d'euros assorti d'une obligation d'achat de six millions. L'international suisse, sous contrat jusqu'en 2028, disposerait également de courtisans en Espagne.

Ulisses Garcia

Mis sur la touche, comme plusieurs autres joueurs, par le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille Roberto De Zerbi malgré un contrat valable jusqu'en 2028, le Genevois de 28 ans ne dispose plus que de quelques heures pour se trouver un nouveau point de chute. Si Brest aurait apparemment été intéressé, la direction du dernier troisième de Ligue 1 privilégierait finalement plutôt la piste les menant au Lensois Massadio Haïdara.

Kevin Mbabu

Comme écrit plus tôt dans la journée et annoncé par «Le Matin», le défenseur genevois devrait prochainement quitter Fulham pour s'engager à Midtjylland, en première division danoise, pour deux ans.