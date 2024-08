C'est la rentrée pour l'équipe de Suisse qui affrontera début septembre le Danemark et l'Espagne. Dans cette optique, Murat Yakin a dévoilé sa première liste post Shaqiri, Sommer et Schär.

Voici la première liste après les départs de Shaqiri, Sommer et Schär

Voici la première liste après les départs de Shaqiri, Sommer et Schär

Avec Sierro et Monteiro face au Danemark et à l'Espagne

Avec Sierro et Monteiro face au Danemark et à l'Espagne

Murat Yakin a dévoilé sa liste pour les deux matches de septembre face au Danemark et à l'Espagne.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après un Euro 2024 plus que réussi avec une élimination aux tirs au but en quarts de finale face à l'Angleterre, l'équipe de Suisse fera sa rentrée des classes en septembre avec deux rencontres comptant pour la Ligue des Nations. Le 5, Murat Yakin et son équipe se rendront, comme en mars (0-0), à Copenhague y affronter le Danemark, avant de recevoir l'Espagne, championne d'Europe en titre, sur une pelouse qui s'annonce compliquée, à Genève le 8.

C'est dans cette optique que la presse était conviée ce jeudi à Muri, dans le bâtiment de l'Association suisse de football, pour y découvrir la première liste de convoqués après les retraites internationales de Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär. Brillant face à Galatasaray en barrage d'accession à la Ligue des champions, Joël Monteiro pourra espérer faire ses débuts avec la Nati en septembre.

Dan Ndoye, blessé à la cuisse et absent lors des trois prochaines semaines, ne sera naturellement pas du rendez-vous. Tout comme le polyvalent Leonidas Stergiou, touché au dos, qui sera aussi absent pour plusieurs semaines. Également présents à l'Euro, Silvan Widmer (malade), Steven Zuber et Noah Okafor ne sont pas convoqués pour ce rassemblement.

Le groupe se compose ainsi:

Gardiens

Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Jonas Omlin

Défenseurs

Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Becir Omeragic, Gregory Wüthrich, Dominik Schmid

Publicité

Milieux

Granit Xhaka, Remo Freuler, Michel Aebischer, Denis Zakaria, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Filip Ugrinic, Uran Bislimi

Attaquants

Breel Embolo, Zeki Amdouni, Ruben Vargas, Renato Steffen, Kwadwo Duah, Joël Monteiro