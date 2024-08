Joël Monteiro doit profiter des absences pour briller

1/4 Joël Monteiro doit saisir sa chance.

Bastien Feller Journaliste Blick

Quelle semaine de rêve pour Joël Monteiro! Deux jours après avoir validé sa qualification pour la Ligue des champions avec Young Boys face à Galatasaray, le Valaisan a appris ce jeudi qu'il fera partie du groupe de l'équipe de Suisse pour ses prochaines échéances. Une convocation qui, il faut l'admettre, doit beaucoup à l'absence «douloureuse» - d'après les mots de Murat Yakin - sur blessure d'un certain Dan Ndoye.

L'attaquant retrouvera ainsi un groupe qu'il a eu l'opportunité de brièvement découvrir en mai dernier à Saint-Gall, lors du pré-camp de préparation en vue de l'Euro 2024. «Il s'est blessé et n'a pas pu jouer, regrette Murat Yakin qui a tout de même eu droit à un échantillon de la palette du Valaisan. Il a réalisé deux-trois entraînements avec l'équipe et nous avons pu voir ses qualités, qui sont très bonnes.»

Monteiro? Très rapide, dynamique et énervant pour les défenseurs

Ces dernières sont justement réapparues lors de la double confrontation face à Galatasaray après un début de saison compliqué sous le maillot d'YB, permettant donc au club bernois de se qualifier. «Il a apporté une contribution personnelle avec ses deux buts, qui étaient très importants. Il l'a mérité», commente Murat Yakin qui se réjouit de pouvoir collaborer avec le Valaisan, tout comme avec tous les autres joueurs, qu'il décrit comme extrêmement rapide, très dynamique, énervant pour l'adversaire et possédant une bonne moyenne de but.

Lors de lors la pause internationale, Joël Monteiro aura droit à davantage que deux ou trois séances et celles-ci devront donc lui permettre de «saisir sa chance». «Nous pourrons voir les déplacements, les courses défensives en détails avec lui», détaille le sélectionneur, tout en estimant important que le Valaisan puisse acquérir certains automatismes avec ses coéquipiers et qu'il s'adapte à l'environnement de l'équipe de Suisse.

Silvan Widmer étant également absent, car malade, verra-t-on le Valaisan occuper le poste de piston à un moment ou à un autre? «Dans ce système, il est possible d'être ouvert et flexible sur cette position, répond, sans trop se mouiller, le sélectionneur. Les défenseurs centraux excentrés peuvent s'engager offensivement. Nous avons vu avec Michel Aebischer que ce n'est pas forcément un latéral de métier qui peut occuper ce poste. Cela peut être un milieu de terrain et si nous rendons le système plus offensif, cela peut être un ailier.»

Cinq joueurs de Super League sélectionnés

D'un point de vue plus général et à l'aube du départ de cette nouvelle compétition, quels sont donc les objectifs de cette équipe de Suisse? «Les attentes sont énormes après cet Euro», admet Murat Yakin qui se veut ambitieux et qui reste bien conscient de la qualité des autres équipes du groupe (Espagne, Danemark et Serbie). «Nous voulons rester dans le groupe A, c'est l'objectif premier. Si possible, nous voulons terminer parmi les deux meilleurs et atteindre les playoffs.»

En outre, cette sélection compte cinq joueurs évoluant actuellement en Super League (Filip Ugrinic, Uran Bislimi, Renato Steffen, Dominik Schmid et donc Joël Monteiro). Preuve que le championnat suisse s'améliore? «C'est une constellation avec les blessures et les départs à la retraite, répond en toute franchise le sélectionneur. C'est un avantage pour que les joueurs du championnat soient appelés.» Au Valaisan et à ses coéquipiers de saisir la chance qui leur est donnée.