Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jérémy Frick sera-t-il titulaire samedi dans le derby du Lac? Photo: keystone-sda.ch

Jérémy Frick n'a joué qu'un match à La Praille cette saison: le 15 août face à Braga (1-2). Un bilan qui ne peut pas contenter l'emblématique gardien du Servette FC, lequel adore sa ville et son stade.

Pause des équipes nationales et calendrier obligent, Servette n'a d'ailleurs pas joué chez lui depuis le 29 août et la victoire face à Chelsea, que Jérémy Frick a dû vivre depuis le banc, contrairement à l'annonce faite par Thomas Häberli en début de championnat. L'entraîneur du Servette FC avait pourtant été clair: le championnat pour Joël Mall, les coupes pour Jérémy Frick. Il a subitement changé d'avis et, avec le recul, ce retournement de situation profite au capitaine du SFC, vu que les Grenat sont aujourd'hui éliminés tant en Europe qu'en Coupe de Suisse...

Il n'empêche que la concurrence est rude entre Joël Mall et Jérémy Frick et la nouvelle donne est la suivante: chaque gardien sait à l'avance quel «pack de matches» il va jouer et, selon ce principe, ils savent donc tous deux qui sera dans les buts servettiens face à Lausanne samedi (18h). Alors, Frick ou Mall? Mall ou Frick?

Un homme qui trouve ce tournus maléfique, en tout cas, s'appelle Patrick Foletti et il n'a pas manqué de l'exprimer voilà peu, à l'occasion du dernier stage de l'équipe nationale. L'entraîneur des gardiens de la Nati a, c'est vrai, toujours conseillé au sélectionneur de faire un choix et de s'y tenir (même lorsque les performances en club du numéro 2 étaient supérieures à celle du numéro 1), ce qui n'est pas le cas à Servette depuis le début de la saison dernière et nuit, selon lui, aux performances des deux gardiens.

Photo: keystone-sda.ch

Que Jérémy Frick soit sur le terrain ou non, il se réjouit de toute façon de retrouver La Praille, que tout le monde espère débarrassée du champignon qui lui a pourri la vie au mois de septembre, Le match de barrages pour la Champions League entre le Servette FC Chênois Féminin et l'AS Rome ce jeudi (19h) donnera un premier élément de réponse.

«Bien sûr que je me réjouis de ce derby! Ce sont les matches que tout le monde attend, encore plus à domicile. Là, ça commence à faire long, on a beaucoup de déplacements, donc retrouver notre stade, ça va être top! Et on va essayer de l'enflammer», promet Jérémy Frick, toujours sublimé par l'électricité des derbys, lui qui incarne parfaitement l'identité genevoise.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«J'espère qu'il y aura du monde! Nous, on voudra prendre les trois points pour nous accrocher au haut de tableau, poursuivre notre marche en avant. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même tout en haut... et c'est pas si mal», tient-il à préciser, alors que Servette reste sur deux résultats décevants, à Schaffhouse et à GC, avec des circonstances atténuantes puisque les Grenat ont terminé ces deux rencontres à dix. Face à Lausanne samedi, il faudra maîtriser les émotions.