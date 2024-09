Patrick Foletti, ici avec Gregor Kobel, n'a pas hésité au moment de donner son opinion sur la gestion des gardiens au Servette FC.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Patrick Foletti était attendu devant la presse ce mardi matin à Bâle, juste avant l’entraînement du jour, principalement pour évoquer la transition entre Yann Sommer et Gregor Kobel dans les buts de l’équipe nationale. Mais l’entraîneur des gardiens de la Nati a également, et très logiquement, parlé de la situation d’Yvon Mvogo, qui a commencé la saison en Ligue 2 à Lorient. Il y a tout de même eu un moment plus étonnant, lorsqu’une question lui a été posée concernant la situation des gardiens du Servette FC. Depuis la saison dernière, une certaine alternance a en effet lieu entre Jérémy Frick et Joël Mall, initiée par René Weiler et poursuivie cette saison par Thomas Häberli.

Le nouvel entraîneur du SFC avait suggéré en début de saison que l’international chypriote jouerait en Super League, tandis que l’emblématique Genevois aurait droit aux coupes. Ce schéma a cependant été brisé cette semaine, Mall étant titulaire lors du retour face à Chelsea, Frick trois jours plus à Winterthour en championnat. Thomas Häberli s’en est expliqué, assurant que ses deux gardiens étaient au courant et qu’un certain planning leur avait été transmis pour les prochaines semaines, les deux hommes étant cependant soumis à une obligation de performance pour garder leur place.

«Ces jugements à la Salomon ne rendent service à personne»

Cette façon de faire ne convainc visiblement pas Patrick Foletti, qui s’en est ému en usant de son franc-parler habituel. Après avoir répondu à la question par une expression difficile à traduire du suisse alémanique au français, il s’est montré plus explicite. «Je trouve que ce n’est pas bon comme situation. Je ne vise personne, ce n’est pas que Servette, il y a des exemples ailleurs. Mais ces jugements à la Salomon ne rendent service à personne. La communication n’est pas claire. Partout où j’ai été entraîneur des gardiens, que ce soit à GC, à Lucerne, en juniors, j’ai toujours défini et communiqué clairement à mes gardiens qui était le numéro 1 et le numéro 2.» Y compris en équipe nationale, où la situation a toujours été extrêmement claire. Même trop parfois aux yeux de certains observateurs et gardiens remplaçants, Roman Bürki et Marwin Hitz s’étant par exemple exprimé de manière plus ou moins ouverte sur leur absence de perspectives face à Yann Sommer.

Jérémy Frick et Joël Mall ont tous deux contribué à la victoire servettienne en Coupe de Suisse. Le Genevois durant 118 minutes, son «remplaçant» lors de la séance de tirs au but.

«Le 50-50 ça n’aide personne et ça nuit à la performance», a assuré Patrick Foletti, qui estime que ni Jérémy Frick ni Joël Mall ne peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes dans la constellation actuelle.

L’ironie de l’histoire étant que quelques minutes plus tard, le même «Fox» était interrogé concernant la séance de tirs au but en quarts de finale de l’Euro face à l’Angleterre et s’il aurait été judicieux, peut-être, de remplacer Yann Sommer par Gregor Kobel à la 119e pour se donner une chance supplémentaire de battre les Anglais. Et que sa réponse a été un grand non, même s’il assure que la question a traversé le cerveau du staff, citant les penalties arrêtés par Yann Sommer face à Jorginho, Kylian Mbappé et Sergio Ramos pour justifier le statu quo. «Qui peut savoir si le résultat aurait été différent si l’on avait changé de gardien?»

René Weiler, peut-être, lui qui a justement remplacé Jérémy Frick par Joël Mall deux minutes avant la séance de tirs au but victorieuse en finale de la Coupe de Suisse face à Lugano...