Le manque d'efficacité offensive dérange Thomas Häberli

Thomas Häberli aurait aimé voir son équipe tuer le match plus tôt.

À la Schutzenwiese, le Servette FC a fait le travail, battant sans trop forcer une faible équipe de Winterthour. Ce succès fait du bien dans les rangs genevois, ce d'autant plus qu'ils restaient sur deux défaites de rangs en championnat face à Lugano (3-1) et - surtout - au FC Bâle (0-6).

«Venir ici et gagner malgré cette chaleur, après la rencontre de jeudi, c'est bien», se réjouit un Thomas Häberli qui peste toutefois face aux nombreux manqués de son équipe face au but adverse. Il est vrai que les erreurs dans le dernier geste ont été nombreuses du côté Genevois ce dimanche, comme lors d'autres rencontres de ce début de saison, notamment face à Braga.

Enzo Crivelli s'est par exemple raté dès la neuvième minute de jeu face à Stefanos Kapino avant d'inscrire le 0-1 sur penalty dix minutes plus tard. Par la suite, menant donc au score, les Grenat, qui ont cadré sept frappes sur 23 tentatives, ont loupé plusieurs occasions de se mettre à l'abri. Steve Rouiller a même touché le poteau à l'heure de jeu. «Nous devons nous rendre le match plus facile», appuie l'ancien sélectionneur de l'Estonie.

Planning spécial pour les gardiens

Car à ne pas tuer la rencontre, les Servettiens ont permis aux Zurichois de continuer d'y croire. Et comme souvent, les dynamiques se sont progressivement inversées au fur et à mesure que la rencontre avançait dans le temps. Les joueurs d'Ognjen Zaric ont en effet commencé à se montrer de plus en plus régulièrement devant un Jérémy Frick qui n'aura finalement eu qu'une situation, devant Christian Gomis (85e), à bien négocier pour éviter l'égalisation. «Nous avons eu un petit peu de chance à la fin», reconnait Thomas Häberli, heureux d'avoir gagné sans encaisser.

C'était donc bien le portier genevois qui gardait la cage grenat, lui qui s'est vu privé de la rencontre de gala face à Chelsea jeudi, malgré son statut annoncé de gardien de Coupes. La non-participation à la Conference League va-t-elle rabattre les cartes et changer le statut de chacun des deux portiers? «Comme je l'ai toujours dit, nous avons deux gardiens extraordinaires à Servette. Chacun sait lorsqu'il va jouer», répond le coach grenat qui a concocté un planning à ses deux joueurs. «Avant ce match, ils savaient qui jouera le suivant et lors de la suite du mois de septembre. Les performances joueront aussi un rôle. Mais les deux sont prêts et il ne faut pas les comparer.»

La pause internationale tombe bien

Le prochain match, à Schaffhouse en Coupe de Suisse, est toutefois encore loin puisqu'il n'est agendé qu'au 15 septembre. La faute à une pause internationale bienvenue pour le Servette FC qui a déjà disputé onze rencontres cette saison. «Cela va faire du bien, surtout au niveau des émotions, cela commençait à être assez dur», estime Thomas Häberli qui n'oublie pas que le mercato continuera d'occuper le club grenat durant cette pause puisqu'il ne se terminera en Suisse que le 9.

À propos du marché des transferts, le championnat saoudien fermera ses portes ce lundi. Dereck Kutesa, qui a été approché par le club d'Al-Fateh, sera-t-il donc toujours Grenat mardi? «On verra», sourit son entraîneur qui doit probablement espérer que oui tant sa performance a été bonne jeudi et son entrée importante ce dimanche pour apporter du dynamisme à l'équipe sur le plan offensif. Usman Simbakoli pourrait, lui, retrouver Étoile Carouge dans les prochains jours.

Kasim Adams Nuhu vient renforcer la défense grenat

Du côté des arrivées, le club du bout du lac a annoncé ce vendredi l'arrivée de Kasim Adams Nuhu. Le défenseur central de 29 ans, libre de tout contrat depuis son départ d'Hoffenheim, s'est engagé avec le SFC pour une saison, plus une en option. «Nous sommes contents de l'avoir avec nous, se réjouit Thomas Häberli. Avec sa personnalité et son expérience, c'est un plus.» Le Ghanéen connait d'ailleurs très bien la Super League pour avoir disputé 78 matches sous les maillots de Young Boys (2016-2018) et du FC Bâle (2022-2023). Kasim Adams a d'ailleurs soulevé le titre de champion lors de sa première saison complète avec le club de la capitale.

Pour lui aussi, la pause tombe au bon moment puisqu'il ne bénéficie pas encore d'un permis de séjour et de travail. Sur le plan physique également, cette coupure lui permettra de se préparer et de faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. «Il faut lui donner du temps, mais il sera prêt bientôt», assure-t-on côté Genevois.

Sera-t-il accompagné par l'arrivée d'un nouvel attaquant? Affaire à suivre.

