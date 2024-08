Ludovic Magnin: «Nous n'avons pas les points que nous méritons»

Bastien Feller Journaliste Blick

«J'ai vu cinq matches du LS cette saison, quatre fois nous avons été au niveau ou supérieurs à l'adversaire et nous n'avons que quatre points. Actuellement, l'équipe ne reçoit pas le nombre de points qu'elle mérite», peste Ludovic Magnin après le match nul de son équipe face à Young Boys (1-1) samedi soir.

«J'entends YB dire qu'ils ont mal joué, mais je pense que c'est parce que Lausanne a été très bon et les a privés de ballon», poursuit-il, frustré de ne pas pouvoir enchaîner en raison de la pause internationale qui démarre. «Mais je ne peux pas perdre mon énergie pour le calendrier, c'est comme ça, regrette Ludovic Magnin. Nous aurons une semaine anglaise et donc moins de temps de récupération qu'Yverdon. Ce changement de planification change tout le championnat.»

«Il faut regarder vers l'avant»

Pour revenir à ce samedi et cette partie face à YB, le constat est indéniable: le club vaudois mérite ce point, mais aurait dû quitter le Wankdorf en car, sous la pluie bernoise, avec trois points dans les bagages. Unités qui auraient permis au LS de raccrocher le wagon de tête qui se détache peu à peu. Mais il n'en a donc rien été, la faute notamment à un manque d'efficacité offensif criant des joueurs de Ludovic Magnin lors de la première mi-temps.

En effet, à deux reprises un Lausannois a buté sur le jeune Marvin Keller, lequel a également été très bon dans ses buts ce samedi. Kaly Sène a, lui, manqué une belle opportunité de la tête dans la foulée. «Il doit y avoir deux ou trois à zéro à la mi-temps, mais il y a un à zéro sur la seule demi-occasion qu'ils ont», déplore l'ancien international suisse qui est partagé entre la fierté et la tristesse pour son équipe.

Young Boys - Lausanne: Le LS n'empoche qu'un seul point au Wankdorf ( 04:52 )

«Nous n'arrivons pas à faire les points que nous méritons et ça me rend triste pour les gars. Nous ne devions par perdre contre Saint-Gall, pas non plus contre Zurich... Nous sommes à une certaine place, avec un nombre de points que l'on ne mérite pas, mais il faut regarder vers l'avant.»

Un nouveau numéro neuf arrivera-t-il prochainement?

Que faudra-t-il donc faire de plus pour voir enfin la balance pencher du côté des pensionnaires de la Tuilière? «Il n'a pas manqué grand-chose ce soir. Sur la saison, cela doit s'équilibrer. Tant que le jeu et les performances sont là... J'ai vu une équipe qui était solidaire, chacun se battait pour l'autre, les gars qui sont entrés ont saisi leur chance et c'est ça le foot, c'est ça un vestiaire. C'est pour cela que nous sommes confiants et convaincus avec ce groupe-là. La qualité de tout l'effectif va être décisif.»

Et celui du LS n'en manque pas. Ce d'autant plus que des joueurs cadres comme Alvyn Sanches ou Antoine Bernede évoluent encore à Lausanne. L'équipe sera-t-elle toutefois renforcée par l'arrivée d'un nouveau numéro neuf, comme annoncé lors de la conférence de presse d'avant-saison? «Il faut demander à Stéphane Henchoz, il est responsable des transferts, sourit Ludovic Magnin. Oviedo est rentré aujourd'hui, il fait ses premiers pas dans le championnat suisse et on voit les qualités qu'il a. Sa rage argentine va également nous faire du bien. J'ai aussi vu que ce n'est pas forcément l'attaquant central qui a eu les occasions de marquer. Donc c'est un problème d'équipe et il faudra le gérer.»