Toujours présent au Lausanne-Sport et alors que les portes des cinq grands championnats se sont refermées, Alvyn Sanches ne semble pas se diriger vers un départ cet été. Cela pour le plus grand plaisir de son entraîneur Ludovic Magnin qui reste tout de même prudent.

Alvyn Sanches (gauche) évolue encore sous le maillot du LS.

Bastien Feller Journaliste Blick

Alvyn Sanches joue toujours pour le Lausanne-Sport. Ce samedi, le milieu de terrain a même disputé toute la rencontre face à Young Boys (1-1). Très solide et fin techniquement comme à son habitude, l'international suisse M21 aurait même pu se muer en buteur, ou en passeur décisif. Mais à chaque fois, le dernier geste a manqué ou alors un grand Marvin Keller s'est opposé à lui.

Alvyn Sanches a donc été bon au Wankdorf, chose qui n'avait pas ou trop peu été le cas jusqu'à présent cette saison. «Nous avons vu aujourd'hui qu'il est prêt à jouer avec nous», se réjouit Ludovic Magnin après la rencontre. Le Vaudois semble ainsi très loin d'être sur le départ, malgré les rumeurs sorties ici et là. «J'ai lu beaucoup de choses cette semaine, s'amuse le coach du LS. J'ai vu qu'il était d'accord avec Bochum, j'ai vu qu'il était d'accord avec le Celtic... mais pour le moment, il est là.»

«Tout est possible»

Et le milieu de terrain de 21 ans pourrait bien l'être en tout cas jusqu'en janvier et la prochaine période de transfert. «Tant que le marché n'est pas fermé, tout est possible, poursuit l'ancien international suisse, prudent. Mais là, les cinq grands championnats sont fermés, donc je ne pense pas qu'il partira dans une ligue qui n'en fait pas partie. Je ne veux toutefois pas trop m'avancer, car dans le foot, j'ai tout vu.»

Réussir à garder Alvyn Sanches à la Tuilière s'avérerait être un gros coup réalisé par un Lausanne-Sport qui évoquait avant le début de la saison la nécessité de «gagner quelques millions à chaque mercato» et qui ne l'a pour l'heure pas fait. «Nous avons réussi à garder nos joueurs et nous allons continuer à travailler, se réjouit Ludovic Magnin. Ils partiront en temps voulu, c'est certain, parce qu'ils le méritent. Mais ce n'était pas encore le temps voulu.»

Au premier septembre, quelques bons championnats restent toutefois encore ouverts. Celui du Portugal et des Pays-Bas se fermera ce lundi soir, alors que le Belge, où Cameron Puertas avait été vendu par le LS en janvier 2022, ne le sera que le 6 septembre. Le «dossier Sanches» pourrait donc bien encore connaître quelques rebondissements.