Le Servette FC s'impose sans forcer face à Winterthour

Bastien Feller Journaliste Blick

«Nous avons une équipe pour faire quelque chose en championnat et en Coupe», affirmait jeudi Jérémy Guillemenot quelques minutes après l'élimination du Servette FC en barrages d'accession à la phase de ligue de Conference League contre Chelsea. La première étape vers l'accomplissement de quelque chose de grand cette saison voyait les Grenat se rendre à Winterthour, là où ils ont obtenu leur place pour la dernière finale de la Coupe de Suisse en avril dernier.

Pour ce déplacement, Thomas Häberli s'est décidé à réaliser cinq changements en comparaison à son rendez-vous européen face aux Anglais. Théo Magnin a pris la place de Keigo Tsunemoto, Miroslav Stevanovic celle de David Douline, Julian von Moos, pour sa première titularisation pour le SFC, a lui remplacé Dereck Kutesa, alors qu'Enzo Crivelli a débuté à la place de Jérémy Guillemenot. De son côté, privé de match face à Chelsea, Jérémy Frick a défendu la cage genevoise en lieu et place de Joël Mall.

Crivelli met son équipe sur les bons rails

Cinq changements, c'est beaucoup, mais ils ne se sont toutefois pas faits ressentir ce dimanche à Winterhour. Servette a en effet su contrôler d'entrée la partie, chose primordiale lorsque l'on joue un après-midi à 14h30 sous plus de 30 degrés. La température n'a cependant pas empêché les Grenat de réaliser un bon début de match, se montrant d'emblée dangereux.

Les situations se multipliaient, mais les erreurs techniques et les mauvais choix offensifs également. À l'image du face-à-face manqué par Crivelli à la 9e. Les joueurs de Thomas Häberli se voyaient tout de même récompenser de leur bonne entame de rencontrer à la 19e, lorsque Souleymane Diaby est venu contrer du bras une tentative de Timothé Cognat qui partait au but. Déjà buteur face à Chelsea, Crivelli s'est chargé de la sentence. Le SFC se retrouvait ainsi devant sur son deuxième tir cadré du match.

Frick fait peur à son équipe

Les Genevois sont ensuite entrés dans une longue phase de gestion lors de laquelle les incursions zurichoises se sont faites de plus en plus récurrentes, sans toutefois être très dangereuses. Si ce n'est sur un dégagement complètement manqué de Frick, qui a permis à l'ancien servettien Boubacar Fofana de tenter un lob de 40 mètres.

Attentif, le portier genevois a pu s'interposer. Mais cette alerte a servi de rappel. Dans son stade, devant son public toujours très nombreux, le FC Winterthour ne lâchera pas.

Le poteau sauve les Zurichois

La seconde période est repartie sur les mêmes bases, les Servettiens contrôlant la balle alors que les joueurs de Ognjen Zaric tentaient leur chance en contre. Les 22 acteurs, confronté à la chaleur étouffante, peinaient toutefois à réellement accélérer le jeu. Chose que les changements ont permis, un minimum, de faire, surtout côté Genevois.

Les entrées de Kutesa et de Guillemenot ont ainsi fait du bien à l'attaque de Thomas Häberli, lequel a bien compris que son attaque commençait à manque un peu de jus. Quelques secondes après le double changement, c'est Steve Rouiller, sur corner et de la tête, qui a bien failli doubler la mise et mettre son équipe à l'abri. Cependant, le poteau droit du but zurichois permettait aux locaux de rester en vie dans la partie, au grand désarroi des visiteurs.

Servette leader provisoire de Super League

Kutesa a donc apporté du dynamisme devant et aurait pu lui aussi inscrire le deuxième but genevois, mais ses deux essais, dans deux situations similaires, ont été renvoyés par le gardien grec de Winterthour (64 et 73e). Le dernier quart d'heure a encore vu Guillemenot employer Stefanos Kapino sur une frappe déviée (79e), et Rouiller tenter une nouvelle fois sa chance de la tête. Derrière, Frick s'est montré impeccable sur sa seule véritable intervention du match sur un centre tendu d'Albin Krasniqi que le Genevois a pu détourner de justesse devant Christian Gomis (85e).

Les Grenat se contenteront sans doute pleinement de ce succès acquis sur la plus petite des marges. Avec ces trois points, et cette première victoire après deux défaites en championnat, Thomas Häberli et ses joueurs prennent, comme espéré, provisoirement la tête de la Super League.

