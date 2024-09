Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que se serait-il passé dans ce derby du Lac si Alban Ajdini avait pu égaliser à la 41e? Ludovic Magnin ne conteste pas la victoire servettienne (1-0) face à son Lausanne-Sport, mais le coach du LS regrettait bien évidemment qu'Alban Ajdini n'ait pas pu remporter son duel face à Jérémy Frick, juste avant la pause.

Echappé côté gauche, l'avant-centre du LS s'est présenté seul face à l'emblématique gardien du SFC et a manqué de lucidité au bout de sa longue course. Il aurait en effet pu servir Teddy Okou sur sa droite, mais a préféré frapper au premier poteau. Exactement là où l'attendait Jérémy Frick qui a accepté, après la rencontre, de détailler cet arrêt décisif. Le seul du match, d'ailleurs.

Un dilemme à trancher en une fraction de seconde

«Je vois Alban Ajdini qui arrive en face à face, et j'ai un coup d'oeil pour voir que Bradley Mazikou a fait un énorme retour», explique le gardien du SFC. Dès lors se pose la question: anticiper la passe vers Teddy Okou, au risque d'ouvrir le but en grand, ou tenter de pousser l'attaquant à tirer. En en une fraction de seconde, le portier, préféré à Joël Mall pour ce derby, a choisi l'option 2.

«Je joue un peu le bluff, c'est clair. Je recule, j'avance, j'essaie de montrer que je vais couper au centre. Je lui ouvre un peu une porte et puis heureusement, il va là où j'ai envie qu'il aille», détaille-t-il, offrant un voyage passionnant au coeur de cette action.

Un travail à deux

Alban Ajdini se fait donc piéger et frappe au premier poteau, exactement ce que voulait Jérémy Frick. Mais encore fallait-il réussir l'arrêt. «Après, c'est du réflexe», avoue le gardien du SFC, reconnaissant envers Bradley Mazikou pour son retour défensif qui a permis que l'option «passe à Teddy Okou» ne soit pas une évidence. «On essaie de faire les choses du mieux possible, mais c'est vraiment un travail à deux. Si mon défenseur ne fait pas le retour, c'est mort», assure Jérémy Frick.

S'attendait-il à n'avoir qu'un arrêt à effectuer dans ce derby que l'on espérait bouillant et qui a surtout été tranquille pour le SFC? La réponse est non. «Lausanne, sur le papier, c'est quand même pas mal. Franchement, ils ont de belles individualités», répond Jérémy Frick, qui s'attribue quand même un certain mérite dans le fait de ne pas avoir eu d'autre arrêt à effectuer.

Faire des arrêts, c'est bien. Ne pas en faire, c'est mieux

«Si vous regardez mes matches, vous verrez que j'essaie de faire le moins d'arrêts possible. J'essaie vraiment de mettre le plus d'intensité sur ma défense pour avoir le moins de travail à faire. J'ai compris depuis un moment qu'avec la parole on peut bloquer pas mal de situation. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je n'ai plus de voix. J'ai beaucoup crié, j'ai essayé de diriger au maximum. Et je suis très content quand j'ai un match où je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Ca veut dire que le travail défensif a bien fonctionné, qu'on a été bien accordés tout ensemble et je m'en félicite. Et en plus, le seul arrêt que je dois faire, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est sur un rebond malheureux, ce n'est pas une erreur de placement ou une faute tactique», détaille-t-il.

Un arrêt qui vaut deux points, une prestation pleine et un succès dans le derby. Il n'en faut pas plus pour être heureux et avoir le sentiment du devoir accompli. Mais, comme toujours dans cette gestion étonnante des gardiens, sans avoir la garantie de disputer le prochain match à Saint-Gall dimanche prochain...

