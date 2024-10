Didier Tholot salue Alessandro Mangiarratti. Sion et Yverdon ont pris chacun un point samedi à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

«On a tiré 21 fois au but...» Didier Tholot a jeté un coup d'oeil aux statistiques officielles de la SFL avant de se présenter en conférence de presse et avait donc les bons chiffres à disposition. Oui, le FC Sion a envoyé 21 essais en direction du but de Paul Bernardoni (contre quatre tirs yverdonnois), pour un total de six tirs cadrés à deux. «Il nous a manqué un peu de justesse et un peu de réussite aussi. Sans doute un peu des deux...», grinçait l'entraîneur du FC Sion, lequel n'avait rien à reprocher à ses joueurs à l'issue du match nul face à Yverdon (1-1) samedi à Tourbillon.

Marquer en premier aurait changé la donne

«Je pense qu'on est dans le vrai. Il nous a manqué un seul petit truc: marquer en premier, notamment durant notre gros premier quart d'heure avec un poteau, des sauvetages sur la ligne. Cela n'aurait pas du tout été le même match», a regretté le technicien français, lequel a vu, comme tout le stade, Yverdon tout tenter pour conserver les trois points. Les Nord-vaudois ont accepté la domination valaisanne durant tout le match et ont bien cru pouvoir s'imposer, eux qui ont ouvert la marque par Boris Cespedes à la 40e et n'ont été rejoints que par l'égalisation de Dejan Sorgic à la 80e.

«On a été mal payés. Ils se sont accrochés à ces trois points. Ils n'ont pas gagné à l'extérieur depuis plus d'une année, on le savait, et c'est logique qu'ils aient tout donné pour conserver leur but d'avance», relevait Théo Berdayes, ancien joueur d'YS, sorti à la pause par son entraîneur ce samedi.

«Oui, j'ai changé deux joueurs à la pause, Dejan Djokic et lui. Ce n'était pas une sanction, mais je voulais insuffler un vent de fraîcheur à mon équipe. Je savais qu'Yverdon allait reculer à ce moment-là et je voulais pouvoir compter sur la présence de Dejan Sorgic dans les seize mètres. Théo Bouchalrhem est un joueur différent de Théo Berdayes, je voulais apporter autre chose», a expliqué Didier Tholot, lequel a aimé le visage de son équipe ce samedi.

«Je ne peux pas reprocher à mes joueurs de ne pas s'être battus. Ils ont mis la pression sur Yverdon. J'ai l'impression qu'on a gagné des matches en début de saison qui étaient moins aboutis que celui ce ce soir. Et ce soir on ne le gagne pas...», regrettait l'entraîneur du FC Sion.

Anton Miranchuk entre génie et agacement

Alors que Sion jouait en 4-2-3-1 ce soir, avec un Ilyas Chouaref très intéressant au poste de meneur de jeu (trois occasions de but en première période, deux ballons de but offerts ä Dejan Sorgic en deuxième), Anton Miranchuk a été prié de jouer côté gauche avec une réussite mitigée. Le Russe a délivré un caviar venu tout droit de la mer Caspienne sur la tête d'Ilyas Chouaref à la 7e (poteau), mais a perdu en influence au fil des minutes et s'est passablement agacé contre l'arbitrage. il a d'ailleurs été averti.

Comment Didier Tholot juge-t-il son match? «Il ne faut pas oublier qu'il s'est entraîné tout seul pendant trois mois. Il peut nous faire gagner un match sur un geste, mais il doit aussi s'adapter à la Suisse, à ce championnat, apprendre à jouer sans ballon dans notre équipe quand il est sur le côté, pour se retrouver dans les seize mètres», a répondu le technicien, avant de se montrer un peu plus ferme, sans doute lassé que les projecteurs se focalisent sur l'ancien joueur du Lokomotiv Moscou. «On parle beaucoup d'Anton, j'aimerais plutôt qu'on parle de mon équipe.»

Le prochain match, un déplacement à Genève!

Justement, ses joueurs: quel était le sentiment général dans le vestiaire? «L'idée générale, c'était qu'ils avaient pris du plaisir, mais qu'ils ressortaient frustrés de ce match.» Ils ont deux semaines pour évacuer cette frustration et, même, pourquoi pas s'en servir lors du prochain match, un déplacement à Genève pour y affronter Servette. Dès la fin du match de samedi, les supporters du FC Sion étaient d'ailleurs déjà tournés vers le 19 octobre et ce match à la Praille, chantant déjà tout leur amour pour les Grenat et leur impatience des retrouvailles à venir.