Anton Miranchuk impressionne déjà ses nouveaux coéquipiers

Bastien Feller Journaliste Blick

Derrière le retour de Xherdan Shaqiri au FC Bâle, Anton Miranchuk peut aisément être nommé comme étant le deuxième plus gros coup réalisé par un club suisse sur le marché des transferts cet été. Et pour cause, le milieu offensif de 28 ans, dont la valeur est estimée à 6 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt, dispose d'une très grosse expérience avec notamment 163 matches de première division russe avec le Lokomotiv Moscou (1 championnat, 4 Coupes), 13 rencontres de Ligue des champions et 10 d'Europa League.

Ce pedigree s'est-il fait ressentir à Riddes, au centre d'entraînement du FC Sion cette semaine? «Oui, on l'a remarqué dès le premier entraînement, sourit Ali Kabacalman, admiratif, quelques minutes justement après la séance de ce vendredi matin. Sur le toucher de balle, il est techniquement très fort. Dans l'intelligence de jeu et son placement, c'est très intéressant.»

«Nous devrons un peu nous adapter à lui»

Le milieu sédunois, toujours très modeste, est également bien conscient que tous ne possèdent pas les mêmes qualités et qu'un temps d'adaptation sera nécessaire avant qu'une osmose soit trouvée sur le terrain avec le joueur russe. «C'est un profil que l'on n'avait pas forcément, note-t-il. Nous devrons aussi un peu nous adapter à lui. Je pense aussi qu'il côtoyait à Moscou des joueurs d'une autre qualité. Nous devrons tous faire des efforts.»

Le Russe est la recrue phare du FC Sion cet été. Photo: keystone-sda.ch

Cette arrivée rabat quoi qu'il en soit les cartes. Ce d'autant plus que le Russe, qui dispose donc d'un statut et probablement du salaire qui va avec, est polyvalent, pouvant tout aussi bien évoluer dans l'axe que sur un côté. Pas de quoi toutefois chambouler l'ambiance du vestiaire. «Il y a une concurrence saine dans le vestiaire, on le vit bien. Cette arrivée va forcer tout le monde à élever son niveau, car c'est un très bon joueur», se réjouit Ali Kabacalman qui espère voir Anton Miranchuk sur la pelouse dimanche pour affronter Lugano.

Sera-t-il présent dans le groupe pour affronter Lugano?

Qu'en pense Didier Tholot, coach du FC Sion qui mentionnait jeudi dernier qu'il n'était pas encore prêt physiquement, tout comme Mohcine Bouriga? «Ils ont fait dix jours de travail assez intensif, avec des séances doublées, et je pense qu'aujourd'hui, ils ont rattrapé une bonne partie de leur retard. Je ne dis pas qu'ils seront dans le groupe, mais ils seront aptes à participer à ma réflexion sur mes choix», répond le technicien français qui salue leurs premiers pas dans le groupe.

«Nous sommes très attentifs à leur intégration. Aujourd'hui, recruter de bons joueurs qui ne s'adaptent pas à l'équipe ne me sert à rien. Et là, il y a eu une adaptation qui a été top.»