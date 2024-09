Le coach de Lucerne emploie son fils pour espionner Saint-Gall

Stefan Kreis und Jan Stärker

Alerte à l'espionnage à l'entraînement du FC Saint-Gall! Yanik Frick, 26 ans, fils aîné de Mario, l'entraîneur du FC Lucerne, a filmé jeudi, caché derrière une clôture, l'équipe d'Enrico Maassen. Ce sont surtout les exercices tactiques de la séance d'environ une heure qui semblaient intéresser l'international liechtensteinois aux 30 sélections. Le fait que le FCSG mette l'accent sur un jeu soigné depuis l'arrière n'a pas dû échapper à l'espion du FCL. Pris la main dans le sac et interrogé sur ce qu'il fait sur place, Frick junior répond: «Je suis là pour papa».

De son côté, Mario Frick affirme que l'affaire est un peu «malheureuse». Mais l'entraîneur du FCL n'a pas mauvaise conscience. Bien au contraire. «De mon point de vue, cela fait partie du business. Nous avons déjà envoyé des gens à d'autres occasions à des entraînements publics afin de pouvoir nous faire une meilleure idée de l'adversaire.»

À Lucerne aussi, des actions similaires ont eu lieu. Mais leurs auteurs ont eux été renvoyés sans humour. Lorsque, jeudi, quelqu'un prend des notes pendant l'entraînement, le chef de presse lucernois Markus Krienbühl va immédiatement voir ce qu'il se passe. Il est toutefois impossible d'éviter complètement d'être espionné, estime Frick: «Tu dois vivre avec ce genre de choses si tu ne peux pas fermer ton terrain d'entraînement avec un rideau». Les entraînements de veille de match ont donc lieu dans le stade, à l'abri des regards indiscrets.

La séance d'entraînement d'Enrico Maassen a été suivie par un espion du FCL. Photo: freshfocus 1/6

Le FCSG prend les choses avec calme

À Saint-Gall, on prend la chose plus à la légère. Interrogé sur la présence du fils de Frick à l'entraînement, le club écrit: «Oups, quelque chose a mal tourné dans l'espionnage industriel. Le camouflage a totalement échoué. La prochaine fois, il serait mieux qu'il se cache dans un buisson. Nous ne commenterons pas davantage et nous nous concentrerons sur nous-mêmes. Chacun doit choisir ses propres méthodes».

Avant le premier match de la saison, les Brodeurs avaient déjà été victimes d'une opération d'espionnage. Un employé du FC Winterthour avait en effet filmé l'entraînement des joueurs de Suisse orientale. Celui-ci avait été démasqué par un ancien entraîneur de Winti, Boro Kuzmanovic. L'action semble tout de même avoir été utile, puisque les Zurichois s'étaient imposés 1-0 quelques jours plus tard.

Les photos prises par Yanik Frick aideront-elles son papa à gagner? Ce dernier affronte les Saint-Gallois samedi à l'extérieur, au Kybunpark. Dans une enceinte où il n'a encore jamais gagné en tant qu'entraîneur, contre un adversaire qui lui a donné du fil à retordre par le passé. Frick n'a en effet gagné que trois de ses treize duels contre les Brodeurs. Avec le FC Vaduz, il a connu trois échecs en quatre matches, avec le FCL seulement trois victoires jusqu'à présent.

Frick junior n'est pas employé par le FCL

Le fait qu'un nouvel entraîneur, Enrico Maassen, avec de nouvelles idées, soit arrivé cet été à Saint-Gall ne devrait pas faciliter les choses. Lorsque l'équipe était sous les ordres de Peter Zeidler, toutes les autres formations de Super League savaient ce qui les attendait. Un vent de fraîcheur souffle désormais sur le Kybunpark.

Yanik Frick l'aura sûrement remarqué, lui qui, avec sa petite amie et un collègue, est resté derrière une clôture pendant toute la séance d'entraînement. Il n'est toutefois pas prévu que l'ex-attaquant domicilié à Oberriet SG devienne durablement l'analyste vidéo de Lucerne. Celui-ci travaille dans le scouting et n'est pas rémunéré par le FCL, précise Frick.