Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A peine une semaine après son arrivée en Valais, Mohcine Bouriga a franchi la frontière qui sépare la Suisse de la France, du côté du Bouveret. Le but du voyage: aller faire ses courses en France, du côté d'Evian. Le but n'était pas de faire du tourisme d'achat ou de profiter de prix moins chers, mais bien de faire le plein de produits adaptés à son alimentation, lui qui n'avait jamais joué ailleurs qu'au Maroc avant ce mois de septembre. Et vu que le Valais n'est pour l'heure pas une terre où le halal se trouve à les rayons, le nouvel avant-centre du FC Sion a dû faire quelques kilomètres pour trouver des produits à son goût.

Cette scène de vie, banale en apparence, illustre bien le défi de l'intégration qui accompagne chaque nouveau joueur, surtout lorsqu'il vient d'un continent différent. Cette semaine, le FC Sion doit s'employer à bien intégrer Anton Miranchuk, venu de Moscou, et Mohcine Bouriga, arrivé de Fès. «Ce sont deux défis. La Russie est sans doute plus proche de nous culturellement que le Maroc, mais c'est tout de même bien différent de la Suisse. C'est aussi notre rôle d'accompagner nos deux nouveaux joueurs», confirme Barthélémy Constantin, le directeur sportif du FC Sion.

Des soutiens importants pour aider l'intégration

«C'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir si je devais partir ou non. Je change de pays, je change de continent. J'y ai pensé, c'est vrai. Mais depuis que je suis là, j'ai été rassuré: les gens sont vraiment très accueillants et je me sens bien ici à Sion», explique Mohcine Bouriga, qui peut compter sur deux soutiens de taille à l'intérieur de l'équipe: Ilyas Chouaref et Théo Bouchlarhem. Ces deux joueurs ont un grand avantage: ils sont d'origine marocaine, mais ont vécu longtemps en France. Ils peuvent donc très largement accompagner leur nouveau coéquipier, qui ne parle pas français pour l'instant, mais le comprend en partie.

Photo: keystone-sda.ch

«C'est vrai qu'on aura un rôle à jouer dans son intégration. Je vais être sincère, je ne le connaissais pas. On va tout faire avec Ilyas, mais aussi avec les autres joueurs, pour l'aider et faire en sorte qu'il se sente bien. Tout est différent, c'est normal qu'il ait besoin de temps», explique Théo Bouchlarhem, qui partage avec son nouveau coéquipier un goût pour le saumon, un aliment souvent présent sur la table des joueurs du FC Sion et idéal pour les joueurs ne voulant pas manger de viande non-halal.

Beaucoup de liens avec le Valais

«On est tous conscients qu'il faudra un petit temps d'adaptation à Mohcine. Un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau championnat, une nouvelle langue... Mais on est convaincus qu'il a les qualités pour nous aider. Il nous a été recommandés par Tariq Chihab, notre ancien joueur, qui est directeur sportif à Fès, où l'entraîneur est Gui Arena, un homme que l'on connait très bien aussi. Léonard Thurre est allé le voir aussi sur place, on a suivi ses matches, ses entraînements, et on a pris la décision de le faire venir pour trois ans», explique Barthélémy Constantin, séduit par sa taille et ses qualités dans la conservation du ballon et l'impact.

Photo: keystone-sda.ch

S'il n'est pas encore tout à fait prêt physiquement, le nouvel avant-centre du FC Sion estime ne pas être très loin d'une incorporation à l'effectif. «Il me faut dix jours», disait-il lors de sa présentation officielle, jeudi dernier. Il espère donc être opérationnel très bientôt pour jouer un rôle en vue avec le FC Sion, sa première étape professionnelle hors du Maroc. «Tariq Chihab ne m'a dit que du bien du club, il m'a dit que je serai bien reçu et que je pourrai bien y travailler pour atteindre mes objectifs, notamment celui d'atteindre l'équipe nationale.» Pour espérer jouer avec les Lions de l'Atlas, Mohcine Bouriga devra enchaîner les buts en Super League et marquer les esprits comme Aziz Bouderbala, dont les exploits sont arrivés jusqu'à ses oreilles. «Chez nous, c'est une légende. Quand j'ai appris qu'il avait joué à Sion, j'ai eu encore plus envie de venir!»

Un pur attaquant de pointe

Alors que Didier Tholot joue le plus souvent avec une seule pointe, le Marocain sera en concurrence avec Dejan Sorgic, mais aussi avec Dejan Djokic, même si celui-ci peut également jouer sur un côté. Quel est le meilleur poste de Mohcine Bouriga, d'ailleurs? Ou se sent-il le plus à l'aise? «Mon poste, c'est en pointe! Je peux aussi évoluer à deux devant en 4-4-2». Et sur les côtés? «Non, pas du tout», rigole-t-il. L'homme est un pur avant-centre, prêt à tout pour s'imposer en Valais et faire parler de lui loin au-delà des frontières suisses. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, il sera reconnu en allant faire ses courses à Evian.