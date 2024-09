Pas de surprise, ni d'émotion: le FC Sion a fait le boulot, sans plus, dans le triste décor du Juchhof où le club valaisan a logiquement éliminé YF Juventus (0-2). Voilà Heinz Lindner et ses coéquipiers qualifiés pour les 8es de la Coupe de Suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un complexe sportif sans âme de la grise banlieue zurichoise, coincé entre l'autoroute et la Poste, une pluie difficilement supportable pour qui croit encore à l'été en ce mois de septembre, et une poignée de spectateurs locaux venus assister à cette rencontre avec le même enthousiasme que celui qu'ils ont mis pour remplir leur dernière déclaration d'impôts: voilà le décor de ce triste deuxième tour de Coupe de Suisse pour le FC Sion, qui retiendra deux choses. En premier, la qualification, essentielle, grâce à cette victoire 2-0. Et en deuxième, l'accueil chaleureux réservé par YF Juventus, sur et en dehors du terrain.

Un accueil fort sympathique, sur et en dehors du terrain

Le club zurichois s'est en effet montré fort sympathique en ce vendredi soir, et ce dès l'avant-match, avec des bénévoles au taquet, et une volonté farouche de se montrer à la hauteur de l'événement. Des sourires malgré la pluie, un service de sécurité bienveillant et du personnel efficace aux buvettes, faisant l'effort de parler en français: la magie de la Coupe était là, et nulle part ailleurs, ce soir à Schlieren.

YF Juventus n'a jamais inquiété le FC Sion

Car sur le terrain, elle n'a tout simplement pas existé. Cette équipe d'YF Juventus compte d'anciens professionnels, c'est vrai, et elle n'a pas été ridicule, mais elle n'a jamais mis en danger un très sérieux FC Sion, qui s'est tranquillement imposé 2-0 et rejoint les 8es de la Coupe de Suisse.

Kevin Bua inscrit sans trembler le penalty du 0-2! Photo: keystone-sda.ch

Sans être brillant, Sion a fait la différence à la 27e grâce à Théo Bouchlarhem, puis s'est mis à l'abri à la 55e, Kevin Bua transformant un penalty obtenu par ce même Bouchlarhem. Le seul tort des Valaisans aura été de ne pas mettre le troisième, mais tout le monde l'aura oublié demain matin déjà.

Photo: keystone-sda.ch

Sans ses deux nouvelles recrues Mohcine Bouriga et Anton Miranchuk, sans Reto Ziegler non plus, et avec Dejan Sorgic remplaçant au coup d'envoi, le FC Sion, où Heinz Lindner a été titularisé comme promis par Didier Tholot, a été sérieux dans ce complexe sportif du Juchhof pour la première soirée hivernale de cette deuxième partie de l'année. Rendez-vous début décembre pour les 8es!