Anton Miranchuk est régulièrement convoqué avec la Sbornaja.

Avec le FC Sion, le mercato dure jusqu'à la dernière minute! Les Valaisans sont sur le point d'officialiser l'arrivée de l'attaquant Mouhcine Bouriga (24 ans), lequel a déjà passé sa visite médicale.

Mais Christian Constantin et Barthélémy Constantin réservent une dernière surprise à leur supporters avant la date limite: l'international russe Anton Miranchuk est en phase d'approche en Valais. Libre depuis cet été, ce très élégant milieu offensif de 28 ans, très fin, était pisté par l'Ajax et Feyenoord selon plusieurs médias spécialisés. Plusieurs sites russes annoncent ce week-end que le FC Sion s'est montré le plus convaincant financièrement, évoquant un salaire largement au dessus du million de francs.

Le deal n'est pas encore fait, mais est en bonne voie

Difficile d'y voir clair, mais une chose est sûre: Anton Miranchuk, frère jumeau d'Alexeï Miranchuk, sera dans les prochaines heures en Valais pour y poursuivre les négociations et discuter d'un engagement concret. Plusieurs médias russes parlent d'un contrat de deux ans, ce qui serait potentiellement intéressant pour le FC Sion. Anton Miranchuk, 29 sélections avec la Sbornaja, conserve en effet une certaine valeur marchande. S'il performe en Valais, il ne serait pas tout à fait illusoire de le voir repartir dans une année pour un montant à sept chiffres.

S'il s'adapte au championnat de Suisse et au contexte toujours particulier du FC Sion, le Russe, formé au Lokomotiv Moscou, devrait être un renfort de choix. Sa qualité technique est largement supérieur à la moyenne et ses statistiques vraiment bonnes pour un milieu offensif. Pour peu qu'il se sente bien en Valais, il pourrait largement devenir l'une des attractions du championnat. Et surtout un joueur très important pour Didier Tholot, qui lui trouvera volontiers une place sur le terrain, soit en meneur de jeu soit sur les côtés.