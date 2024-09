Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Dejan Sorgic.a été dispensé de mise au vert, jeudi soir à Zurich, veille du match de Coupe de Suisse contre YF Juventus! Pourquoi Didier Tholot a-t-il fait preuve de cette tolérance, de prime abord étonnante? «Dejan et sa compagne ont eu un petit garçon, tout le club les félicite», a expliqué l'entraîneur du FC Sion, qui a donc accordé une nuit supplémentaire au jeune papa auprès de sa petite famille. «Notre préparateur physique Stéphane Troillet a une séance de travail avec Anton Miranchuk et Mohcine Bouriga vendredi matin. Il viendra en voiture à Zurich avec Dejan dans la foulée. Dejan sera donc dans l'effectif pour le match», enchaîne Didier Tholot.

Le nouveau papa risque d'être un peu fatigué, mais s'il entre en cours de jeu et qu'il marque, nul doute que sa célébration de but est déjà toute trouvée! Pour le reste, le FC Sion a «bien travaillé» durant cette trêve hivernale, assure Didier Tholot. «On vient de passer une bonne semaine, très tonique.»

Il le faudra, car YF Juventus ne s'annonce pas battu d'avance. Et, comme toujours, Didier Tholot n'a rien voulu laisser au hasard. L'entraîneur du FC Sion n'a pas supervisé les Zurichois en personne, mais il a envoyé des membres de son staff les voir à deux reprises. Autant pour découvrir cette équipe de haut de tableau de 1re ligue, qui a une solide expérience de la Promotion League, que le contexte avec ce petit stade du Juchhof.

Attention, YF Juventus a d'anciens joueurs professionnels

«Beaucoup de joueurs ont joué plus haut, que ce soit en Challenge League ou en Super League. Ils ont des joueurs de qualité, qui peuvent élever leur niveau le temps d'un match. Ce sera compliqué, un combat, on le sait. Et on sait aussi, comme à Delémont, qu'on peut superviser ces équipes, mais que les joueurs que l'on voit face à nous semblent parfois en être des autres tellement ils jouent d'une manière différente.» La preuve? Delémont, qui a poussé Sion aux tirs au but au premier tour, a perdu ses six matches de Promotion League depuis le début de le saison...

Parmi les joueurs d'YF Juventus possédant une solide expérience du monde professionnel, citons le capitaine Imran Bunjaku (Schaffhouse, GC, Aarau), les attaquants Mychell Chagas (Servette, GC) et Albion Avdijaj (GC), mais aussi Saleh Chihadeh (Thoune), entre autres. Cette petite troupe pas inintéressante du tout compte d'ailleurs 13 points en 6 matches de 1re ligue cette saison.

Pas question donc pour le FC Sion de prendre ce match à la légère, bien au contraire. «Je ne suis pas du tout dans une logique de turnover», assure Didier Tholot, que tout le monde croit bien volontiers. Reto Ziegler, de retour de blessure, mais en manque de rythme, ne devrait pas débuter. Ce match, en tout cas, n'est pas du tout considéré comme un match de préparation. Comme dit plus haut, les deux nouvelles recrues Anton Miranchuk et Mohcine Bouriga ne seront pas du voyage.

Heinz Lindner devrait être dans les buts

Tiens, d'ailleurs, qui sera dans les buts? Au tour précédent, à Delémont, le titulaire s'appelait Heinz Lindner. Et vendredi à Zurich? «Je ne l'ai pas encore annoncé à mes gardiens, je ne veux pas le dire dans la presse avant», répond Didier Tholot, qui accepte finalement de donner deux indices. «Tim Fayulu est rentré jeudi soir de ses matches en sélection. Et Heinz a bien travaillé durant ces deux semaines avec tout le groupe. Il a été très performant à l'entraînement. Tirez-en les conclusions que vous voulez», sourit Didier Tholot. Il aurait fallu être sourd et aveugle pour ne pas avoir compris le message!