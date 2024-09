Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que faisait Travis Scott avec ce haut de training du FC Sion? Plusieurs jours après l'apparition très remarquée du rappeur américain à l'US Open, personne n'a véritablement la réponse à cette question. Mais Barthélémy Constantin a des pistes de réflexion. «Déjà il faut savoir qu'il aime beaucoup le foot! Il a souvent porté des maillots lors de ses concerts, je me souviens qu'il avait celui de la Juve notamment», explique le directeur sportif du FC Sion, lequel est un grand fan de Travis Scott.

Travis Scott a une place de choix dans la play-list de Barthélémy Constantin

«Regardez l'article que j'avais fait pour Blick en fin d'année dernière. Votre collègue m'avait demandé mon top 10 Spotify et Travis Scott est 4e sur plus de 1000. C'est vraiment un artiste qui m'inspire», enchaîne «Barth», qui n'avait pas vu venir ce buzz-là le week-end dernier, mais en a été très heureux.

«Franchement c'est sympa, non? Ce haut de training date de 2010 je dirais, ou par là. Soit il l'a commandé sur internet, soit il l'a trouvé dans une friperie. Le coup de pub était sympa, j'ai reçu plein de messages», dit encore le directeur sportif, qui vient de donner un coup d'accélérateur au mercato du club valaisan en engageant l'attaquant marocain Mouhcine Bouriga et le milieu offensif russe Anton Miranchuk dans les dernières heures du mercato.

Travis Scott, lui, n'a pas atterri en Valais, et Barthélémy Constantin préfère se tenir éloigné de la polémique ayant éclaté sur un supposé soutien du rappeur américain envers Israël face à la Palestine. Et sur le fait que certains esprits un peu trop imaginatifs ont cru intelligent d'effectuer un raccourci entre le FC Sion et... le sionisme!

Un rendez-vous avec Travis Scott, une utopie ou un rêve réalisable?

Grand amateur de mode et fervent admirateur de la culture et du mode de vie américains, Barthélémy Constantin a passé cinq semaines aux Etats-Unis dans la première moitié de l'année 2024, avec plein de projets en tête et des premiers jalons posés. Et il n'exclut rien pour l'avenir, ne cachant pas ses envies de découvrir encore plus le continent américain, terre de tous les possibles.

Au point d'imaginer une rencontre prochaine avec Travis Scott, la mégastar américaine, afin de surfer un peu sur le début de buzz généré ce week-end à l'US Open? «Ce n'est jamais interdit de rêver. Et des fois, ses rêves, on les réalise... On verra ce que l'avenir nous réserve!»

Barthélémy Constantin et Travis Scott ensemble sur une photo, voilà qui ferait du buzz de Sembrancher à Los Angeles!