Blick Sport

On sait que Barthélémy Constantin rentre d'un voyage aux Etats-Unis où ce grand amateur de mode et de culture américaine a pu nouer de nombreux contacts. En a-t-il profité pour rencontrer Travis Scott et lui offrir un cadeau? Ce serait tout de même étonnant, mais le fait est que le rappeur, ultra-célèbre dans le monde entier, a offert un énorme coup de pub au FC Sion, dont Barthélémy Constantin est le directeur sportif.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le rappeur américain, compagnon de Kylie Jenner, s'est en effet rendu à l'US Open vendredi soir avec le haut de training du FC Sion! Pas sûr que l'artiste soit très au courant des subtilités du 4-2-3-1 de Didier Tholot, ou qu'il soit un grand amateur de fendant et de raclettes, mais le fait est qu'il s'est affiché avec le sweatshirt sédunois lors de cet événement d'ampleur mondiale.

Un «combo» improbable, qui assure une visibilité énorme au club valaisan, Travis Scott comptant plus de 12 millions d'abonnés sur X! Le FC Sion accueille ce coup de projecteur avec plaisir, lui qui a toujours cherché la lumière, notamment en faisant signer Mario Balotelli voilà deux ans maintenant.

A la différence près que cette fois, le nom du club fera le tour du monde sans que cela lui coûte un centime...