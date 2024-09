Le FC Sion obtient un nul bien accueilli, même si...

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si je fais un petit bilan assez rapide, je dis que mes sept joueurs défensifs, avec le gardien, ont été très bien. Toute la partie offensive, même avec les entrants, moyen», synthétise Didier Tholot, forcément déçu de ne pas avoir gagné, après le nul du FC Sion face à Lugano dimanche (0-0).

«Nous avons été bons sur le plan tactique. Nous les avions étudiés, nous savions qu'il ne fallait pas leur laisser d'espace, contrer leur carré au milieu qui est difficile à prendre. Mais nous savions aussi que si nous allions les chercher nous, nous allions nous ouvrir derrière. Nous avons été très performants défensivement. Nous avons eu trop de déchet dans la première relance et offensivement.»

Défensivement bon, offensivement pas

Statistiquement parlant, le FC Sion a tenté sa chance huit fois, mais n'a cadré qu'un seul essai, à la 81e grâce à Ilyas Chouaref. Tentative qu'Amir Saipi, qui n'a pas vu ses attaquants être bien meilleurs, n'a d'ailleurs pas eu trop de peine à repousser. Comment expliquer ce manque de justesse sur le plan offensif? «Le sentiment que j'ai sur certaines actions, c'est qu'on n'y croit pas à 100%, estime Didier Tholot. Si c'était le cas, nous pourrions les mettre un peu plus en difficulté.»

«Il manquait de la créativité et des mouvements de la part des attaquants. Ils étaient parfois les quatre sur la même ligne. Il faut bouger plus. Il faut aussi faire la passe juste. Nous devrons travailler cela durant la semaine, mais je trouve que la base est bonne. Pour avoir les trois points, il faut encore progresser», répond quant à lui Joël Schmied. «Il n'a pas manqué grand-chose, juge de son côté Numa Lavanchy, très bon ce dimanche. Miranchuk a une bonne occasion en première mi-temps et si elle finit au fond, c'est la même chose. Il y a aussi une ou deux contre-attaques à mieux négocier.»

«Peu d'équipes vont faire des points à Tourbillon cette saison»

On l'aura compris, le gros motif de satisfaction de ce dimanche pour les Valaisans aura donc été le secteur défensif, resté imperméable face à l'une des meilleures attaques du pays. «Nous étions très bien organisés, Lugano n'a pas eu beaucoup d'occasions malgré leur très bon niveau offensif, poursuit Joël Schmied. C'est une équipe qui baisse le rythme en multipliant les passes avant d'exploser, mais nous avons bien géré cela.»

Une solidité défensive également soulignée et saluée par Mattia Croci-Torti, entraîneur tessinois, lequel estime que Didier Tholot fait du très bon travail à Sion depuis son retour l'an passé. «Le match n'a pas été facile. Nous savons que cette année Sion est une bonne équipe. Ils ont peu changé de joueurs et disposent de grandes qualités. Je pense qu'ils ont pris de la stabilité avec Didier. Il faut être honnête, Sion a fait aujourd'hui un super match défensif. Je suis convaincu que peu d'équipes vont faire des points à Tourbillon cette saison.»

«Sur la globalité du match, le nul est un résultat logique», conclut le technicien français qui pointe, avec le FC Sion, à la cinquième place du classement avec onze points.