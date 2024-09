Solide, le FC Sion obtient un bon point face à Lugano

Bastien Feller Journaliste Blick

Les joueurs d'échecs présents à Tourbillon ont dû apprécier leur après-midi, une rencontre très tactique entre le FC Sion et le FC Lugano leur étant proposée. Didier Tholot estimait ce vendredi que son équipe était en mesure de tenir tête aux Tessinois, et elle l'a démontré, livrant une rencontre très solide défensivement devant 9300 spectateurs.

Fans valaisans et tessinois ont d'ailleurs pu assister aux grands débuts d'Anton Miranchuk, recrue phare du mercato valaisan, en Super League. S'il n'était pas prévu qu'il débute la rencontre, le Russe a tout de même entamé son histoire avec le FC Sion dans la peau d'un titulaire, Kevin Bua devant déclarer forfait au dernier moment en raison d'une douleur à un molet.

Une heure de jeu pour Miranchuk

Cependant, comme confirmé par Didier Tholot vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match, l'ex-joueur du Lokomotiv Moscou n'est pas encore prêt physiquement. Sa sortie dès l'heure de jeu, sous des applaudissements probablement à valeur d'encouragement pour la suite de la part du public après une prestation très moyenne, n'a donc rien eu d'étonnant. Du temps, voilà ce dont a besoin l'international russe pour faire rêver ses nouveaux supporters.

Pour en revenir à la rencontre en elle-même, celle-ci a donc été très fermée, aucune équipe ne parvenant à réellement prendre le dessus sur l'autre. Chacune des deux formations a tout de même eu l'une ou l'autre occasion. Anton Miranchuk (24e) et Theo Bouchlarhem (26e), côté valaisan. Bottani (13e), Ignacio Aliseda (27e) et Yanis Cimignani (32e) pour des Tessinois auxquels il manquait tout de même trois joueurs offensifs importants (Kacper Przybyłko, Renato Steffen et Shkelqim Vladi) pour cause de blessure. Mais sans parvenir à trouver le cadre en première mi-temps!

Mouhcine Bouriga fait lui aussi ses débuts

Et malheureusement pour les spectateurs présents, comme pour ces deux équipes qui nourrissaient certaines ambitions pour cette rencontre, la seconde mi-temps n'a guère été meilleure. Si Anto Grgic a touché le poteau de façon un peu hasardeuse sur un corner direct (56e), la première frappe cadrée n'est tombée qu'à la 81e, du pied gauche d'Ilyas Chouaref, lequel pensait dans la foulée obtenir un penalty pour une faute de main d'Antonios Papadopoulos. Sanction qui aurait été bien trop sévère, le défenseur grec ayant son bras collé au corps.

Le staff valaisan le savait toutefois pour l'avoir vu mercredi dernier à Lausanne (1-2): il ne faut pas 50 opportunités nettes de but à cette équipe luganaise pour trouver le chemin des filets. Ce d'autant plus que ce sont les joueurs de Mattia Croci-Torti qui ont disposé du ballon la majeure partie du temps. Et Ignacio Aliseda s'est une nouvelle fois mis en évidence, encore de la tête, dans la foulée de l'action du Marocain et de l'entrée de son compatriote Mouhcine Bouriga, lequel vivait également ses débuts avec le FC Sion ce dimanche.

Le score ne bougera toutefois plus, Sédunois et Luganais se quittant sur un match 0-0 on ne peut plus logique et qui doit probablement faire l'affaire des deux camps.