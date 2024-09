Didier Tholot: «On peut faire jeu égal avec Lugano»

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est intéressant à la septième journée de constater que ce match face à Lugano sera pour jouer le haut du tableau et non pas pour le bas», se réjouit Didier Tholot, coach du FC Sion, à quelques heures de retrouver le championnat après la pause internationale et un déplacement à Zurich pour y affronter le YF Juventus en Coupe (0-2).

Ce dimanche, l'opposition sera tout autre pour les Sédunois, septième d'une Super League très serrée, qui verront donc les actuels leaders se dresser face à eux. Un adversaire que Didier Tholot est allé superviser en personne mercredi à la Tuilière, lors de sa victoire acquise sans trop de difficultés face au Lausanne-Sport (1-2). «Je pense qu'il y aura du changement. Il y a des incertitudes. Ils ont perdu leur attaquant (ndlr: Vladi sorti blessé à la 3e), Przybylko est sorti blessé en Coupe, Steffen n'est pas dans le groupe depuis 10 jours... Nous avons étudié tout ce que nous pouvions. Nous n'allons pas nous appuyer que sur le match de Lausanne. Nous savons qu'il y a une équipe qui joue l'Europe et une autre le championnat.»

«C'est une équipe chirurgicale»

L'entraîneur français était ainsi mercredi aux premières loges pour constater la redoutable efficacité de cette équipe tessinoise entraînée par Mattia Croci-Torti, laquelle n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions franches pour marquer deux fois. «Elle est chirurgicale sur la moindre occasion qu'elle peut avoir, à nous d'être solide et de continuer à prendre des points à Tourbillon.» Un stade dans lequel les Valaisans se sentent effectivement bien en ce début de saison (7 points sur 9 pris) et dans lequel ils veulent continuer à performer.

Didier Tholot se montre confiant avant d'affronter Lugano ce dimanche. Photo: Pascal Muller/freshfocus

«Nous avons dix points et nous voulons continuer à faire fructifier cela. Nous avons trois matches en septembre, dont deux à domicile et il est important de continuer à faire tourner le compteur. Je pense qu'on peut faire jeu égal avec cette équipe de Lugano.» Pour ce faire, le technicien bordelais pourra compter sur un groupe au complet. «Kevin (ndlr: Bua) a rejoué en Coupe et nous l'avons ménagé aujourd'hui (ndlr: vendredi). Reto (ndlr: Ziegler) va de mieux en mieux et a pratiquement fait toute la semaine. C'est la première fois que je le vois être opérationnel à 100%.»

La pelouse de Tourbillon va mieux

Aux deux «anciens» s'ajoutent encore les deux derniers arrivés, Anton Miranchuk et Mohcine Bouriga, qui ne «sont pas encore à 100%», mais qui pourraient jouer un rôle ce dimanche. «Ils entrent dans ma réflexion», fait savoir un Didier Tholot qui se réjouit de pouvoir disposer d'un effectif «plus large» depuis quelques semaines. «Nous aurons beaucoup de matches et donc le temps de faire tourner. J'assumerai mes choix. Il était assez facile d'entrer dans le groupe avant le mercato, il sera maintenant plus difficile de le faire. J'attends que chacun fasse des semaines pleines», prévient-il.

Elle aussi mal en point avant la trêve internationale, la pelouse du stade de Tourbillon, attaquée par un champignon, va-t-elle désormais mieux? «Cela va un petit peu mieux, la maladie est un peu moins présente, répond Didier Tholot. Mais nous avons vu que c'est comme ça dans de nombreux championnats et cela ne sera certainement pas un motif d'excuse.»