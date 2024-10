Face à Servette, le FC Sion peut chasser un souvenir douloureux

La soirée du 13 mai 2023 avait été cauchemardesque pour le FC Sion au Stade de Genève. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Thibault Gilgen Journaliste Blick

La dernière fois que Servette et Sion s’étaient affrontés en Super League, c’était le 13 mai 2023. À la 9e minute, Gaël Clichy inscrivait déjà le 3-0, trompant le portier Alexandros Safarikas, beaucoup trop avancé, d'un lob depuis le milieu de terrain. La messe était dite, le tarif final un 5-0 sec et sonnant.

Sur le terrain, un certain Mario Balotelli n’était déjà plus que l’ombre du footballeur de classe qu'il avait pu être plus tôt dans sa carrière. À tel point qu'il cédait sa place à la mi-temps, sans que son absence (ni sa présence d'ailleurs) n'influence le moins du monde le cours du match.

Naufrage et renouveau

Dans le vestiaire, la situation était tout aussi morose, Christian Constantin intervenant à la mi-temps auprès des joueurs. Après seulement dix matches à la tête de l'équipe, le coach David Bettoni était remercié quelques jours plus tard. Aucune envie, aucune révolte, un derby que l'on ne pouvait pas qualifier de tel, le naufrage était total pour les Valaisans. Il laissait présager de ce que tout le monde pressentait: la relégation en Challenge League et le long travail de reconstruction qui l'accompagnait.

Alors forcément, cet épisode est encore dans tous les esprits au moment où le derby du Rhône fait son retour en Super League, au stade de la Praille ce samedi (20h30). Mais un an et demi plus tard, la donne est différente. Alors que Servette a continué son ascension, avec la saison 23-24 réussie que l'on connaît, Sion est surtout de retour dans l'élite, et avec la manière! En pointant au 7e rang, à un point de la barre, synonyme de lutte pour le titre, les hommes de Didier Tholot font mieux que de s'accrocher.

L'envie d'effacer cette déculottée pourrait bien faire de Sion un adversaire d'autant plus redoutable pour les Grenat, sur lesquels le nouveau costume de candidat au titre semble parfois peser. «Bien sûr, les joueurs peuvent utiliser cela pour se motiver. Mais la dynamique est tout autre aujourd'hui», assure Kevin Fickentscher. Portier du FC Sion à 230 reprises jusqu'en 2023, le Vaudois ne voit actuellement que du positif se dégager de l'équipe valaisanne: «Le coach a su travailler juste. Didier Tholot y est pour beaucoup dans ce début de saison réussie», affirme-t-il.

Prêt à faire bloc?

Mais alors, quel FC Sion verra-t-on sur le terrain ce samedi? «Le collectif est là, très soudé et il y a désormais beaucoup plus de certitudes autour de cette équipe, ce qui faisait cruellement défaut il y a peu de temps encore. Par le passé, Sion devait toujours viser l'exploit, s'appuyer sur un coup d'éclat. Aujourd'hui, malgré ses difficultés à marquer des buts, l'équipe est bien plus solide et équilibrée», analyse l'ancien gardien, qui a définitivement rangé ses crampons le printemps dernier, après avoir joué au sein des M21 sédunois.

De quoi pousser Servette dans ses retranchements? «Tout est possible lors d'un derby», sourit Kevin Fickentscher. «C'est une bonne occasion de trouver un déclic offensif. De façon absolument pragmatique, Sion est bien organisé défensivement. Cette équipe est courageuse et je pense qu'elle sera à la hauteur de l'événement.»

Comme beaucoup de supporters en ce début de saison, le Vaudois scrutera particulièrement Anton Miranchuk ce samedi. Le milieu de terrain russe est au centre de l'attention. «Il est très attendu et il a déjà démontré ses qualités. Mes anciens coéquipiers me le disent aussi, ils peuvent s'en rendre compte sur le terrain, mais également en dehors toute la semaine!»

Éthique de travail retrouvée

Plus globalement, c'est surtout l'éthique de travail retrouvée à Sion qui plaît à son ancien gardien. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ce triste mois de mai 2023 et elle a permis un certain retour à la simplicité ainsi qu'à l'humilité. Et c'est peut-être là que les Sédunois pourront prendre leurs rivaux du bout du lac par surprise: «Il y a un retour aux fondamentaux pour le club. On sait que tout peut aller vite dans un sens comme dans l'autre en Super League, mais avec une telle philosophie, les bases sont solides», estime Kevin Fickentscher.

Les Genevois sont donc prévenus! Le FC Sion a, cette fois-ci, tout pour disputer un vrai derby et pour reléguer aux oubliettes la dernière purge en date.