Le Servette FC annonce avoir déjà vendu plus de 11'000 billets pour le derby du Rhône et que la Tribune Nord est déjà pleine. Dix-sept mois après le dernier choc entre les deux équipes, lors duquel le FC Sion avait été ridicule, l'engouement est indéniable.

La Tribune Nord sera pleine samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Blick Sport

En mai 2023, le Servette FC avait assommé le FC Sion (5-0) pour ce qui reste aujourd'hui le dernier derby du Rhône. Le match avait été fou et riche en incidents, positifs pour le SFC, négatifs pour un FC Sion absolument désolant, entre l'interventionnisme de Christian Constantin dans les vestiaires à la mi-temps, le cirque autour de Mario Balotelli et le licenciement à la pause de David Bettoni. Le club valaisan avait d'ailleurs été relégué quelques semaines plus tard et ce match symbolisait bien le chaos régnant au club à cette période.

Du côté du Servette FC, tout allait bien, avec un but incroyable de Gaël Clichy du milieu de terrain et un Kevin Mbabu en feu. Devant 14'188 spectateurs, le club grenat avait fait honneur au football, le club rouge et blanc lui avait fait honte.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Alors que ce derby souvent riche en émotions revient, le Servette FC annonce que 11'000 billets ont déjà trouvé preneur, à cinq jours du match. La Tribune Nord est d'ailleurs déjà pleine! Alors, en route pour les 15'000 tickets? Voire même mieux? Le monde appelant le monde, il ne serait pas étonnant que le stade soit plus qu'à moitié rempli pour ce choc très attendu.

Le FC Sion a bien changé

Le FC Sion, néo-promu, n'a d'ailleurs plus rien à voir avec la triste équipe de 2023, mais est désormais mené par un homme, Didier Tholot, avec des valeurs et une exigence appréciables. Il serait fort étonnant, pour ne pas dire hautement improbable, que Servette s'impose aussi facilement que voilà dix-sept mois.