Kevin Carlos (23 ans) est le meilleur attaquant de Super League en 2024, lui qui a pour l'instant marqué 17 buts cette année avec Yverdon et Bâle. Il révèle pourquoi il a refusé YB cet été, d'où il tient sa force physique et comment il est arrivé en Suisse.

1/6 Kevin Carlos a déjà marqué cinq fois pour le FC Bâle. Photo: Pius Koller

Lucas Werder

Lorsque la Swiss Football League a annoncé cette semaine la liste des nominés pour le titre de joueur de Super League de l'année, le nom de Kevin Carlos (23 ans) n'y figurait pas. Pourtant, l'attaquant du FC Bâle devrait être le grand favori pour ce prix. L'Espagnol a marqué 17 buts au cours de cette année civile, plus que tout autre joueur de la ligue.

Kevin Carlos lui-même accepte cette décision avec calme. «Les récompenses individuelles ne sont pas importantes pour moi. Pour moi, c'est le succès de l'équipe qui est au premier plan», dit-il à Blick. Même si cette réponse ressemble à une phrase toute faite chez les footballeurs, Kevin Carlos semble le penser sincèrement. «Mes parents m'ont inculqué des valeurs comme l'humilité, que j'essaie toujours de porter avec moi. Je respecte tout le monde et ne pense jamais que je suis meilleur que les autres».

La saison dernière, personne n'a été meilleur que lui pour marquer des buts. Avec un total de 14 buts en 2023-24, sa première saison en Suisse, il a partagé le titre de meilleur buteur avec Zan Celar de Lugano et Chadrac Akolo de Saint-Gall.

Un paquet de muscles grâce à la nourriture nigériane

Il n'est donc pas étonnant que Kevin Carlos ait eu plusieurs offres lucratives sur la table cet été. Le champion YB, entre autres, s'intéressait à lui. «Mais j'ai opté pour Bâle, car c'est ici que je peux le mieux me développer. Daniel Stucki et David Degen m'ont convaincu dès le début qu'ils voulaient m'aider dans ce sens», explique Kevin Carlos.

Avec l'engagement de l'attaquant, le FCB a réussi un joli coup. D'une part, parce que les Bâlois, malgré une indemnité de transfert d'environ trois millions, n'ont «certainement pas fait la meilleure offre», comme l'a expliqué le directeur sportif Daniel Stucki en septembre et comme l'a confirmé Filippo Giovagnoli, directeur sportif d'Yverdon, à Blick. D'autre part, parce que Kevin Carlos apporte un profil de joueur que l'on ne trouve que rarement. Outre un physique impressionnant, il dispose d'une grande vitesse, d'un bon jeu de tête et d'un grand sang-froid à la finition.

Ses capacités footballistiques, il les doit à ses parents, dit-il. Tous deux sont originaires du Nigeria, Kevin Carlos lui-même est né en Espagne. «Mon père était gardien de but. Je me suis beaucoup entraîné face à lui», explique-t-il pour expliquer ses talents de buteur. Et derrière sa carrure, il y a, outre beaucoup d'entraînement, la nourriture africaine de sa mère.

Aucune chance en Espagne

Mais comment se fait-il qu'un attaquant avec de telles qualités ait pu atterrir à Yverdon l'été dernier? Dans son club d'enfance de Huesca, Kevin Carlos n'a fait qu'une douzaine d'apparitions en deuxième division espagnole en deux ans. Même un prêt dans la deuxième équipe du Betis est resté sans succès. «J'étais encore jeune. En Espagne, on n'a pas autant d'opportunités qu'ici», explique-t-il.

L'été dernier, il tente un nouveau départ et se fait prêter en Suisse, à Yverdon. «Comme ici à Bâle, j'y ai ressenti une grande confiance dès le début», se souvient-il. Malgré seulement trois buts au premier tour, le club nord-vaudois lève l'option d'achat pour l'attaquant dès l'hiver. Dès lors, ses performances explosent et onze autres buts viennent s'ajouter à son total jusqu'à la fin de la saison.

Après de légères difficultés de départ, il a poursuivi son formidable parcours à Bâle. De légers problèmes aux adducteurs ainsi qu'un à deux kilos de trop ont été la raison pour laquelle la nouvelle recrue estivale a d'abord dû se contenter d'un rôle de joker. Depuis le début du mois d'octobre, Kevin Carlos est toutefois titulaire au centre de l'attaque et a marqué cinq fois en huit matches de championnat.

Pas encore de but en Coupe de Suisse

Personne à Bâle ne se fait d'illusions sur le fait que Kevin Carlos va rester plusieurs années au FCB. S'il continue à performer de la sorte, des clubs d'une ligue du top 5 viendront frapper à sa porte au plus tard l'été prochain. Mais il le dit lui-même: «Cela n'arrivera pas comme ça. Il faut travailler dur tous les jours pour avoir la chance, à l'avenir, d'évoluer dans une grande ligue».

Il ne veut pas encore penser à un transfert. Tout comme un éventuel titre. «C'est encore loin. Nous devons prendre les choses étape par étape», dit Kevin Carlos. La prochaine doit avoir lieu mercredi en 8es de la Coupe contre Sion. De préférence avec son 18e but de l'année. Ce serait son tout premier en Coupe de Suisse.