Retour sur la préparation mouvementée du FC Sion

Le FC Sion a vécu une pause hivernale mouvementée. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Samedi (18h), le FC Sion retrouvera le chemin du championnat en recevant Grasshopper à Tourbillon. Une rencontre très importante pour les Valaisans dans la lutte pour le maintien, objectif encore ouvertement annoncé par le club malgré sa marge sur les places provisoires de barragiste (GC, +11) et de relégué (Winterthour (+13). «Je ne vais pas imiter Guy Roux, mais quand tu as un objectif lointain, il vaut mieux s’y accrocher. Là, c’est le maintien et quand on l’aura atteint mathématiquement, on pourra voir autre chose», lance Didier Tholot, visiblement lassé par les questions sur le sujet.

De par la situation au classement, cette rencontre face aux Zurichois revêt donc une importance toute particulière. En cas de victoire, les Sédunois augmenteraient en effet leur avance sur leurs adversaires du jour tout en envoyant dans le même temps un message aux équipes qui visent ouvertement une place dans le top six. Reste que tout n'a pas été rose pour le FC Sion depuis la reprise des entraînements le 2 janvier dernier. Sur et en dehors du terrain.

Un joueur sèche la reprise

Cela commençait dès les retrouvailles au centre d'entraînement de Riddes. Mouhcine Bouriga, attaquant marocain arrivé en Valais l'été dernier, était annoncé absent, tout comme Cristian Souza, sur le départ. Pour rappel, Didier Tholot et ses joueurs avaient passé un deal avant les trois derniers matches de 2024: si l'équipe prenait 9 points, elle obtenait trois jours de vacances supplémentaires.

Motif utilisé par l'attaquant marocain pour sécher la reprise, estimant qu'un aller-retour n'aurait pas de sens puisque que le camp d'entraînement de l'équipe aurait lieu près de sa région natale. «Mouhcine a été amendé par le club et il devra encore payer un restaurant à ses coéquipiers», explique ce vendredi Barthélémy Constantin, directeur sportif du club, lors de la conférence de presse hebdomadaire. «Ce n'est pas une affaire d'état. Mais t'es pas là, tu payes et il a payé. Il a fait quatre jours sans ballon et une fois que c'est fini, on n'en parle plus et on avance», ajoute quant à lui son entraîneur.

La grippe frappe l'équipe

Une fois arrivé au Maroc, le camp pouvait débuter. Mais non sans un agent extérieur venu perturber le groupe. «Il y a eu pas mal de malades (ndlr: Nias Hefti, Kevin Bua, Dejan Sorgic, Dejan Djokic, Anton Miranchuk). C'était un peu spécial, mais on s’est adaptés», regrette Didier Tholot, tout de même ravis d'avoir dû jongler avec ces absences début janvier plutôt que lors de cette dernière semaine de préparation.

De retour en Suisse après un camp d'entraînement marqué par trois défaites face à des équipes locales, le FC Sion pensait pouvoir retrouver ses terrains d'entraînements de Riddes. Sauf que la météo et les températures très fraîches ne l'ont pas permis. «Nous avons passé toute la semaine à nous entraîner sur un terrain synthétique, au Stand. Ce n'est pas optimal, car nous jouerons sur herbe contre Grasshopper», estime le technicien français, lequel, fidèle à lui-même, ne souhaite pas utiliser ce facteur comme potentielle excuse en cas de contre-performance. Tout comme la perturbation créée par Baltazar autour de sa prolongation de contrat et le flou autour de la situation de Gora Diouf, en fin de contrat en juin.

Le staff doit remonter une défense

Pas non plus le fait de devoir remonter une défense solide après le départ de Joël Schmied à Cologne lundi et les deux arrivées de dernières minutes de Kreshnik Hajrizi jeudi et de Federico Barba vendredi. «Ce n'était pas forcément simple comme situation. Mais on a fait une bonne semaine d'entraînement et nous serons prêts pour affronter Grasshopper. On n'a pas d'excuse et on veut reprendre positivement», assure Didier Tholot, lequel devra faire sans Numa Lavanchy, suspendu.

Bonne nouvelle pour le staff valaisan tout de même, il pourra compter ce samedi sur les retours de blessure de Kevin Bua et d'Anton Miranchuk. «Les deux ont travaillé normalement depuis la reprise, annonce le Bordelais. 'Bubu' ne ressent plus rien au mollet et Anton, même s'il a été malade, n'a pratiquement plus de douleurs. Il n'a certainement pas 90 minutes dans les jambes, mais il sera, lui aussi, dans le groupe déjà samedi.»