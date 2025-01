1/6 René Weiler aime la ville de Genève et apprécie son nouveau poste. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Sven Schoch

Effervescence au bout du Léman! Après 18 journées, le Servette FC talonne de près Lugano, leader de la Super League. L'espoir de décrocher le titre de champion, une première depuis 1999, anime toute le club genevois, des joueurs à la direction. Cette ambition renouvelée est en grande partie la responsabilité de René Weiler. Depuis son arrivée à Genève à l'été 2023, l'entraîneur zurichois a apporté un souffle nouveau, marqué par des succès éclatants: une victoire en Coupe de Suisse, de belles performances en Coupe d'Europe, et un stade de la Praille souvent à guichets fermés.

Une révolution tactique signée René Weiler

L'arrivée de René Weiler a fondamentalement modifié le style de l'équipe, apportant beaucoup d'intensité au jeu genevois. «Rythme élevé, pressing, moins de conservation du ballon, peu importe contre qui. Les joueurs ont pris plaisir à appliquer cette stratégie offensive». Chez lui, en revanche, la décision de se retirer du poste d'entraîneur en Suisse a mûri en décembre 2023, malgré des résultats respectables. «A un moment donné, j'ai dit à ma famille: est-ce que c'est le sommet? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vient après, qui me lance un nouveau défi et qui me passionne?» Immédiatement après le triomphe face à Lugano à Berne, René Weiler dévoile son intention d'arrêter son job d'entraîneur et Thomas Häberli prend en charge l'équipe quelques jours plus tard.

Un nouveau chapitre pour René Weiler

Six mois plus tard, René Weiler dresse un bilan positif de sa nouvelle vie en tant que directeur sportif. «L'agitation du quotidien ne me manque pas. J'apprécie le calme et la distance, cela améliore ma qualité de vie», confie-t-il. Sa philosophie? Se développer lui-même tout en faisant progresser l'ensemble du club. La passion de René Weiler pour le Servette FC reste intacte. «J'ai choisi Genève très jeune, alors qu'un contrat m'attendait à GC, le grand club du moment, dans mon canton qui plus est! J'avais négocié avec Christian Gross et Erich Vogel et au final j'avais choisi Servette. Peu de gens l'avaient compris à l'époque», se remémore-t-il. Toujours attentif à ses intuitions, il continue d'œuvrer pour le bien du club, en restant fidèle à ses convictions.

Le dossier Dereck Kutesa, un modèle

Le dossier Dereck Kutesa illustre bien cette approche. Alors que le contrat du meilleur buteur genevois arrive à son terme cet été, René Weiler reste serein. «Nous garderons Dereck, sauf offre incontournable. Il est essentiel de rester calme dans ce marché des transferts tendu», précise-t-il. Pour lui, chaque décision doit être mûrement réfléchie. «La réputation du club est en jeu. Comment parlons-nous aux autres clubs? Sous quelle forme répondons-nous aux demandes des agents? Comment traiter un joueur qui ne veut pas prolonger? Chaque choix impacte l'image du club», conclut-il, fort de son expérience internationale.

Le directeur sportif du SFC rappelle que le football est un univers complexe nécessitant des décisions mesurées. En toute circonstance, il garde à cœur l'intérêt du joueur et du club, veillant à ce que chaque action contribue à la réussite collective, ce qui est le cas dans ce dossier malgré sa sensibilité. «Quand quelqu'un se comporte comme Dereck, on ne peut que le remercier, même s'il ne veut pas prolonger».