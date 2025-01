Aliou Baldé est de retour au Lausanne-Sport! Mais ses concurrents ont une longueur d'avance sur lui, prévient Ludovic Magnin, qui veut lui donner le temps de revenir à son meilleur niveau. «On veut l'aider et on espère qu'il va nous aider aussi», dit le coach du LS.

Photo: Defodi Images via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux minutes le 5 octobre contre Wolfsburg et depuis... plus rien! Aliou Baldé était clairement devenu indésirable au VfL Bochum, où son prêt a été cassé de manière prématurée cet hiver au terme ce qu'il faut bien appeler un échec. Au total, l'ailier guinéen aura joué 87 minutes, réparties en cinq matches de Bundesliga. Autant dire rien.

Prêté par Nice, club de la galaxie Ineos, Aliou Baldé vient donc à Lausanne pour se relancer, lui qui y a brillé en Challenge League, puis quelques semaines en Super League, avant de s'en aller dans les dernières heures du mercato en 2023. Les supporters ont gardé le souvenir d'un ailier percutant et spectaculaire, capable de faire d'énormes différences. Forcément, son retour ouvre de nouvelles perspectives, en tout cas sur le plan théorique, surtout au sein d'un LS aussi porté sur l'offensive et où les ailiers, Teddy Okou, Fousseni Diabaté et Konrad de la Fuente, se retrouvent fréquemment en situation de un contre un.

«Aliou ne sera pas titulaire dimanche»

Mais à quoi faut-il s'attendre au juste? Ludovic Magnin a répondu à cette question ce vendredi à la Tuilière, à deux jours de recevoir le FC Lucerne pour la reprise du championnat de Super League (16h30). «Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'Aliou ne sera pas titulaire dimanche. On a beaucoup de plaisir à le retrouver, mais donnez-lui un peu de temps pour qu'il retrouve ses jambes! Il est clair et net que les joueurs qui ont joué le premier tour, qui sont troisièmes à la trêve, qui ont performé, ont une longueur d'avance», explique l'entraîneur du Lausanne-Sport avec sa franchise habituelle.

«Il est encore loin du niveau physique qu'il avait quand il a quitté le Lausanne-Sport. Il va pouvoir nous aider, mais il va falloir lui donner un peu de temps pour retrouver les mouvements que les gens avaient l'habitude de voir et ont encore dans la tête. Il est loin, aujourd'hui, de son état de forme optimal», explique Ludovic Magnin, qui explique que le recrutement, en prêt de l'OGC Nice, de son ancien joueur était une belle opportunité.

«Un joueur capable de tout faire»

«Tout s'est très bien passé au premier tour avec nos ailiers, mais on a trois joueurs de côté pour deux postes. S'il y en a un qui se blesse, ce qu'on n'a pas connu au premier tour, on n'a plus de remplaçant à ce poste exigeant physiquement. Aliou, c'était une opportunité, c'est un joueur capable de tout faire, qui est capable de dribbler à la maison quand on domine, qui est capable de jouer la contre-attaque, qui est capable de rentrer en fin de match et de faire une différence. On a aussi envie de l'aider dans un moment difficile de sa carrière et je pense qu'il peut nous aider aussi», assure le coach, qui estime à trois ou quatre semaines le temps qu'il faudra pour «retaper» l'ailier guinéen.

Photo: keystone-sda.ch

Le gros avantage, indéniable, est qu'Aliou Baldé n'aura pas besoin de temps d'adaptation au Lausanne-Sport et à la vie dans la capitale olympique, lui qui connaît déjà bien la maison.

«Bien sûr, il connaît déjà le club, il sait ce que le staff et le coach veulent, il sait qu'il faut se replacer défensivement et comment... Il connaît tout ça, c'est en lui, il faut simplement réanimer la flamme. C'est quelqu'un qui a besoin de chaleur, de confiance. Il a très peu joué depuis une année et demie et il est venu au Lausanne-Sport cet hiver en acceptant le rôle qui va être le sien. Quand il est arrivé des Pays-Bas, il a passé deux ou trois mois sur le banc à Lausanne, mais les gens oublient un peu vite», enchaîne Ludovic Magnin.

Olivier Custodio se réjouit de l'avoir retrouvé

Capitaine du Lausanne-Sport, Olivier Custodio se réjouit lui aussi de retrouver son ancien équipier. «Il manque de rythme, bien sûr, on sait qu'il aura besoin de temps et on va tout faire pour l'aider à revenir en forme et qu'il revienne en pleine possession de ses moyens. Il connaît le vestiaire, il connaît la plupart des joueurs, le coach le connaît bien, il connaît le coach. C'est toujours plus facile quand un joueur sait où il atterrit», explique le milieu de terrain.

A Aliou Baldé de jouer désormais pour retrouver ses jambes de feu et recommencer à faire des différences, d'abord en jouant quelques minutes, ce qui devrait être le cas contre Lucerne dimanche, suivant le déroulement de la rencontre, puis, pourquoi pas, en venant concurrencer Fousseni Diabaté et Teddy Okou pour l'une des deux places de titulaire sur les ailes.