Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Paolo Tramezzani a tenu un discours clair à quelques jours de la reprise du championnat pour Yverdon Sport, ce dimanche au Letzigrund face au FC Zurich (14h15): il n'a rien réclamé à son président et à son directeur sportif au mercato. S'il sauve Yverdon Sport, ce sera grâce aux joueurs en place et à son travail, et éventuellement à quelques arrivées, mais il n'en a pas fait une condition sine qua non de sa venue, loin de là.

Le maintien est «le seul objectif»

«J'ai pris la décision de quitter la Croatie et de venir en Suisse en connaissant la situation. Se battre contre la relégation, ce n'est pas nouveau pour moi, et je dois désormais trouver une manière de faire progresser l'équipe et les joueurs. C'est ma mission. Le maintien est primordial pour YS et c'est le seul objectif», a expliqué l'entraîneur d'YS, qui s'est enlevé un peu de pression par rapport à ce que disait son président en fin d'année, à savoir qu'Yverdon voulait faire mieux que la saison dernière, conclue à la 10e place.

«Si je suis venu à Yverdon, c'est pour l'équipe que j'ai vu jouer au premier tour. Je suis prêt à attaquer ce deuxième tour avec ces joueurs-là. Je ne suis pas le type d'entraîneur qui réclame quelque chose, je veux faire progresser mon équipe», insiste le Mister, qui assure que les joueurs vont devoir s'adapter à son style et à son caractère. «Avec moi, ce n'est pas difficile. Ce qui me plaît, ce sont les choses franches, honnêtes. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le genre à parler des heures avec un joueur. On a échangé lors du stage au Portugal, bien sûr, mais le discours, pour moi, c'est sur le terrain. C'est là qu'on parle et qu'on montre.»

Franco Gonzalez est rentré en Uruguay se soigner

Pour l'heure, Yverdon a enregistré une seule arrivée, celle du latéral norvégien Vegard Kongsro, qui s'est légèrement blessé lors du camp au Portugal et a pris un peu de retard. «C'est un bon joueur», assure Paolo Tramezzani. Son directeur sportif Filippo Giovagnoli et son président du football Jeffrey Saunders devraient encore lui amener deux ou trois renforts d'ici à la fin du mercato. D'autant que Franco Gonzalez, la pépite uruguayenne, s'est gravement blessé lors de ce même stage au Portugal et est rentré dans son pays se soigner jusqu'à nouvel avis. A Yverdon, comme toujours, les choses devraient encore bouger et Paolo Tramezzani, même sans avoir rien réclamé, aura devant lui une équipe sensiblement différente de celle de l'automne.

Pour l'heure, l'Italien se réjouit d'avoir retrouvé la Suisse, malgré le froid, pour bien préparer ce déplacement au Letzigrund, où Yverdon voudra prendre un point, au moins, d'autant que GC, vainqueur à Sion, et Winterthour, qui a fait match nul au Wankdorf, ont déjà débloqué leur compteur en 2025. Aux Yverdonnois de les imiter, sans se baser sur le dernier match de préparation, perdu... 8-0 face à Estoril Praia! «Bien sûr que je n'ai pas aimé. Mais ce qui compte, c'est dimanche», affirme Paolo Tramezzani.