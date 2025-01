Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

24 tirs à 9, avec 61% de possession de balle. Ecrites ainsi, ces statistiques tendent à démontrer que Servette aurait dû obtenir mieux qu'un point ce samedi à la Praille face à Saint-Gall, mais la réalité est un peu différente. Le différentiel des tirs cadrés (5-4 pour Servette) reflète déjà un peu plus le rapport de forces et, au final, tant Genevois que Saint-Gallois ne peuvent se plaindre de repartir avec un point. Servette aurait en effet pu tout perdre avant l'heure de jeu, tant Saint-Gall s'est créé des chances de mener de plus d'un but. Et les Grenat auraient largement pu l'emporter dans les vingt dernières minutes sans un très bon Lawrence Ati Zigi.

Une défense servettienne trop passive à la 47e

Saint-Gall a ouvert le score à la 47e minute grâce à une très belle action collective, conclue par Willem Geubbels. Les Brodeurs ont bien joué le coup, mais la passivité de la défense servettienne sur cette action n'a sans doute pas fait plaisir à Thomas Häberli, ni à Joël Mall, titulaire en l'absence de Jérémy Frick, blessé.

Keigo Tsunemoto et Servette ont peiné en première période ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Les visiteurs ont alors choisi de reculer et Servette s'est enfin montré dangereux, égalisant à la 70e grâce à une reprise de volée parfaite de Steve Rouiller sur un corner de Timothé Cognat. Quelques secondes auparavant, Lawrence Ati Zigi avait réalisé un petit miracle sur une frappe de Miroslav Stevanovic. Le gardien ghanéen a encore sorti le grand jeu en fin de rencontre afin de préserver un point pour les siens.

L'état du terrain n'a pas aidé Servette

Thomas Häberli reconnaissait que ce match de reprise aurait pu être plus maîtrisé de la part de son équipe: «On a eu des difficultés à rentrer dans la partie, mais on a mérité d'égaliser. on a même eu des occasions nettes pour prendre l'avantage en fin de match. La première mi-temps était difficile, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, on n'a pas été avantagés par l'état du terrain. En deuxième mi-temps, il n'y a qu'une équipe qui a joué au ballon, sur ce terrain très compliqué. Quand tu es l'équipe qui défend, comme Saint-Gall en deuxième période, c'est plus facile. Sur ce terrain, tu perds du temps, tu fais des erreurs techniques. Mais je le redis, notre première mi-temps a été insuffisante.»

L'entraîneur du SFC a également donné des nouvelles peu réjouissantes de Julian von Moos, qui manquera à son équipe pour huit ou neuf semaines, selon les premières estimations. Prochaine étape pour les Grenat, un déplacement à Yverdon, samedi à 18h.