Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En fin d'année 2024, le nom de l'homme du match était très facilement trouvé du côté du Lausanne-Sport: il suffisait de copier-coller le nom d'Alvyn Sanches et la réponse était la bonne. La trêve ayant été courte, et l'esprit du génial meneur de jeu du LS ne semblant pas pollué par le mercato, la dynamique semblait pouvoir être la même en ce début d'année 2025. Mais la réalité est que le match du jeune Lausannois a été plutôt neutre. Quelques dribbles réussis, quelques passes ratées, et, globalement, un manque de tranchant: Alvyn Sanches a été discret, sans être mauvais pour autant. Disons simplement que ce n'est pas ce dimanche face à Lucerne (0-0) que sa cote a augmenté de plusieurs millions.

Alors, qui a été l'homme du match pour les Vaudois? Karim Sow a été costaud en défense centrale, Jamie Roche a tout filtré à mi-terrain et Karlo Letica a sauvé son équipe quand il le fallait, mais le meilleur Lausannois ce dimanche a sans aucun doute été Antoine Bernede. Le Français a régné sur l'entrejeu et a fait de réelles différences grâce à sa qualité de passe et à sa vision du jeu, lui qui avait tendance à trop porter le ballon et n'avait pas retrouvé toute sa vista en fin d'année dernière, après sa blessure de l'automne. Il était certes revenu dans l'équipe, sans être mauvais, mais sans rayonner non plus, loin de ce qu'il avait pu montrer avant sa blessure.

«J'ai deux occasions, même trois»

Ce dimanche, Antoine Bernede a éclairé le jeu lausannois, comme à son habitude, et il ne lui a manqué qu'un but pour que sa prestation puisse être qualifiée de parfaite. «Je suis revenu à 100%, oui. La préparation, même courte, m'a fait du bien. Je suis content de mon match», admet le milieu de terrain, qui s'en voulait de ne pas avoir marqué au moins une fois. «J'ai eu deux occasions, même trois, que je dois mettre au fond. Surtout la première, qui est la plus grande, et le gardien fait un petit arrêt réflexe... Mais j'aurais dû marquer. Ce sera pour la prochaine fois!», analyse-t-il avec lucidité, lui qui a marqué deux fois cette saison, à Yverdon en championnat et à Winterthour en Coupe de Suisse.

Photo: keystone-sda.ch

«Ce dimanche, on est tombés sur une équipe assez basse, qui voulait nous faire mal en contre et qui était forte défensivement. Il nous a manqué l'efficacité, mais on est contents de ce point et de rester invincibles à la Tuilière», enchaîne Antoine Bernede, auquel il n'a pas échappé que Lausanne n'a pas encaissé de but à domicile depuis le 22 septembre! Depuis cette date, Karlo Letica et ses coéquipiers ont battu Winterthour (2-0), GC (3-0), Servette (1-0), Sion (1-0), Zurich (3-0) et ont donc concédé ce nul contre Lucerne (0-0).

«On manquait tous un peu de jambes»

«On reste sur une bonne série à domicile, on est capables de tout», assure Antoine Bernede, content que Lausanne n'encaisse toujours pas chez lui. Mais qu'a-t-il manqué pour faire la différence devant, mis à part quinze minutes d'Aliou Baldé, comme l'indiquait Ludovic Magnin après la rencontre? «On manquait tous un peu de jambes, c'est la reprise, c'est normal, analyse Antoine Bernede. La préparation a été courte, on s'y attendait. On espérait quand même la victoire, mais on va se contenter de ce point.» Pas trop de regrets, donc, mais tout de même un peu.