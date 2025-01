Ludovic Magnin a des certitudes sur son équipe, mais admet avoir «1 à 2% de doutes» en raison de la trêve. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ludovic Magnin et le Lausanne-Sport sont confiants et méfiants en même temps, à l'heure de recevoir Lucerne dimanche. Comment ces deux adjectifs que tout oppose peuvent-ils être réunis dans la même phrase? La réponse est évidente: la trêve a pu introduire un léger doute dans les têtes lausannoises... ou pas. En gros, personne ne sait si la belle dynamique du LS peut perdurer en ce début d'année. Ni les joueurs, ni les dirigeants, ni les journalistes, ni les fans et ni... Ludovic Magnin.

«Toujours 1 à 2% de doutes»

«Tu as toujours 1 ou 2% de doutes», admet l'entraîneur du LS. «Tu n'es pas aussi confiant lorsque la machine tourne et que tu joues tous les trois jours, c'est normal. Quand je vois mes gars au quotidien, ça me donne quand même des certitudes. Mais tant que le championnat n'est pas arrivé, tu ne sais pas comment ton équipe va réagir». Le début de match lui apportera la réponse et il est clair qu'il se réjouit de voir l'entame de partie des siens.

«J'ai besoin de ces dix premières minutes pour avoir la confirmation de toutes ces certitudes. Mais ça c'est humain et c'est normal, je pense que c'est la même chose pour tous les coaches. Tant que le championnat n'a pas recommencé, tu ne sais pas, mais là, on a quand même plus de certitudes, parce que l'équipe n'a pas bougé, donc on est confiants sur la qualité et l'esprit des gars», enchaîne le technicien, qui sait que tout est fragile et que ce FC Lucerne est imprévisible, ce qui rajoute encore un peu d'incertitude dans l'équation.

Lucerne, une équipe très physique

«Ils sont un point derrière nous, c'est un concurrent direct pour le top 6, une équipe très physique, très costaud, une équipe alémanique dans sa mentalité», analyse Ludovic Magnin, qui a envie de surprendre ses adversaires ce printemps. Lausanne continuera de jouer avec des ailiers, c'est une certitude, mais l'idée est de ne pas jouer de manière stéréotypée, bien au contraire. Et le coach veut s'inspirer des meilleurs.

«Pendant le Boxing Day anglais, j'ai vu deux ou trois idées. Stéphane Henchoz a amené les siennes et on va essayer de les transposer à notre réalité. C'est toujours bien d'avoir des idées nouvelles, deux ou trois trucs supplémentaires pour essayer de marquer des buts», explique celui qui ne veut rien s'interdire pour le Lausanne-Sport, mais entend bien garder les pieds sur terre.

«Ca me fait plaisir de voir les gens qui se mettent à rêver»

«On avait toujours dit qu'on voulait passer des paliers. Le premier, c'était de monter. Ensuite, c'était de rester en Super League. Et cette saison de nous installer dans le top 6. Encore une fois, c'est normal et ça me fait plaisir de voir les articles, de voir les gens qui se mettent à rêver. Ca fait 60 ans qu'ils n'ont pas rêvé ici. Moi, si on m'avait dit il y a trois ans qu'il y a des gens qui allaient rêver d'un titre à Noël, j'aurais dit: magnifique. On sait les efforts qu'on a dû faire pour arriver ici. On sait aussi que beaucoup de choses ont tourné en notre faveur sur les trois derniers mois. On en est conscients. Mais les gens ont le droit de rêver. Les supporters, les dirigeants, ils peuvent rêver. Nous, c'est important, encore une fois, qu'on se remonte les manches et qu'on se mette au travail», explique-t-il en toute lucidité.

Alvyn Sanches est dans de bonnes dispositions

Pour le reste, Lausanne aborde ce match avec un effectif au complet, sans blessé, et avec Alvyn Sanches toujours bien à bord. Tous les signaux indiquent que le milieu de terrain du LS va rester à la Tuilière ce printemps, et Ludovic Magnin ne dit pas autre chose. La tendance est clairement celle-ci. «Mais je suis depuis suffisamment longtemps dans le foot pour savoir qu'il faut être prudent. Jusqu'au 1er février, je suis prêt à tout», tempère Ludovic Magnin, qui assure que son joueur a besoin de grandir encore. «Alvyn a fait une fin de championnat de grande qualité, mais il ne faut pas oublier son début de saison. Moi, en tout cas, je ne l'oublie pas», rappelle-t-il, en référence aux mois de juillet et août très compliqués du jeune prodige, qui avait la tête un peu ailleurs, que ce soit pour des raisons footballistiques ou privées. «Mais il a fait une très bonne préparation, rien à voir avec l'Alvyn de l'été dernier qui avait d'autres choses en tête. Il est très bien et il fait pleinement partie de notre planification pour ce deuxième tour», assure Ludovic Magnin.