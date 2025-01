Vincent Praplan: «On est dans une spirale infernale»

À Lugano, Genève-Servette s'est incliné 5-2 et voit la 10e place doucement s'éloigner et la 13e se rapprocher. À l'heure de l'analyse, le Valaisan Vincent Praplan parle de l'état d'esprit actuel de son équipe et de ce qu'il lui manque pour gagner.

Comme une sale habitude. Celle d'avoir déjà vécu ce match plusieurs fois. Après vingt minutes de jeu, Genève-Servette n'était pas fantastique, mais menait au score. Dans les circonstances actuelles, c'était à prendre comme une excellente nouvelle malgré la pression luganaise lors des dernières minutes. Cet avantage au score d'une longueur a été acquis par Vincent Praplan.

Par la suite, tout s'est effondré et Genève-Servette a tout perdu en moins de cinq minutes. Pénalités, erreurs individuelles et déconcentration: les Aigles ont laissé Lugano prendre le large et ne sont jamais revenus. À l'heure de l'analyse, Vincent Praplan ne se cache pas. Le Valaisan des Vernets est réaliste même s'il croit encore en un redressement de son équipe.

Vincent, j'ai l'impression qu'on a déjà vu plusieurs fois le film de ce match non?

Oui, je pense que notre premier tiers était correct. Mais après, on a pris des pénalités stupides, comme d’habitude. On a fait un surnombre ou commis des fautes en zone offensive. Derrière, on encaisse un but, on perd nos moyens, puis un deuxième, un troisième... Et à ce moment, il y a tout qui se complique. On a bien essayé de recoller lors du troisième tiers et on est même revenus à un but. Mais ils marquent droit derrière. L'histoire se répète et j'ai l'impression qu'on n'apprend pas.

Dans le deuxième tiers, votre gardien Robert Mayer vous a maintenus dans le match pendant un moment. Mais c'est comme si Genève n'arrivait plus à sortir la tête de l'eau avant l'égalisation.

On peut dire qu'on la voyait venir cette égalisation, c'est sûr. Les Luganais devenaient de plus en plus fort, et on savait qu’ils allaient égaliser à un moment donné. C’était comme si on le sentait. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est ensuite que cela ne va pas. On prend des pénalités et ils enchaînent en marquant deux buts. C’est toujours pareil. On en parle, on se dit qu’il faut jouer simple, éviter de perdre les pucks, rester compacts. Mais dès qu’on encaisse, on perd nos moyens. Cela part toujours d’une bonne intention, on veut bien faire. Mais parfois, j'ai l'impression que l'on veut trop bien faire et c’est là qu’on donne des espaces et qu’on fait des erreurs.

Est-ce un problème purement mental selon toi?

C’est clair qu’il y a un blocage mental. On est dans une spirale infernale avec plusieurs matches négatifs, et c’est difficile d’en sortir. On ne cherche pas d’excuses, mais c’est vrai qu’on a beaucoup de blessés et de malades. Nous devons composer avec un alignement très réduit, mais ça fait partie du sport. Le problème, c’est qu’on fait trop d’erreurs. Dans ce genre de situation, tu as besoin de tout le monde. Mais on ne baisse pas les bras.

Quel est ton état d'esprit actuel?

C’est frustrant. C'est très frustrant même. Mais on sait qu’il faut tout le monde à 100% pour gagner. Si ce n’est pas le cas, c’est dur. C’est le sport, c’est comme ça. Ce serait une erreur de baisser les bras, c’est le pire qu’on puisse faire. On doit continuer, ne rien lâcher, et tout faire pour que ça tourne. C’est dur. C'est très dur, même. Mais on continue et on doit tous rester concernés par la situation pour parvenir à renverser la situation, à commencer par samedi avec un gros match face à Zoug.