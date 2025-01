Battu à Lugano, Genève-Servette réalise une bien mauvaise opération

1/2 Calvin Thürkauf a permis à son équipe de faire le break en fin de deuxième période. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si Forrest Gump avait été tourné au Tessin, on aurait pu dire que cette équipe de Genève-Servette était comme une pizza quatre fromages. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Capable de tout (et n'importe quoi) depuis le début de cette saison, la formation grenat n'avait pas franchement le droit à l'erreur du côté de Lugano. Face à un adversaire direct dans la lutte pour les play-off, l'équipe du duo Yorick Treille/Rikard Franzen devait faire le plein de points. Il en allait de ses espoirs d'accrocher encore le bon wagon.

Et dans ce contexte, le GSHC aurait probablement pu espérer un meilleur début de match en l'absence de Markus Granlund, blessé, et Giancarlo Chanton, Antti Raanta, Alessio Bertaggia et Theodor Lennström, malades. Sous pression rapidement, les Aigles ont bien cru voir un de leurs anciens juniors, Stéphan Patry, leur jouer un mauvais tour. Mais Robert Mayer a tenu bon. Et sur le premier power-play, Genève-Servette a trouvé le chemin des filets. Tanner Richard s'est bien arraché après l'engagement en zone offensive pour offrir le puck à Vincent Praplan. Le tir soudain du Valaisan a fait mouche (11e, 0-1). Roger Karrer avait le 0-2 au bout de la palette, mais son envoi a terminé sur la transversale de Niklas Schlegel (16e).

Maladresse du HC Lugano

Les Tessinois auraient mérité d'égaliser avant la première pause. Marco Müller s'est présenté seul face à Robert Mayer mais a manqué d'allonge pour parvenir à se montrer réellement dangereux, tandis que Luca Fazzini a manqué le Monte Brè. Seul face à la cage vide grâce à une illumination d'un coéquipier, le No 17 a tiré à côté. Dommage, car Daniel Carr avait fait la moitié du travail.

Ces avertissements sans frais n'ont pas eu le mérite de réveiller les Genevois. Le deuxième tiers-temps a commencé comme le premier s'est terminé. Stéphane Patry (22e), Calvin Thürkauf (22e) ou encore Radim Zohorna (26e) ont tous eu des occasions d'égaliser. Daniel Carr (31e) ou encore Santeri Alatalo (34e) ont également testé les réflexes de Robert Mayer. Le gardien du GSHC s'est démultiplié pour conserver l'avantage. Son vis-à-vis, Niklas Schlegel, n'a eu qu'une action chaude durant les 15 premières minutes de la deuxième reprise. Mais l'envoi de Teemu Hartikainen a terminé sa course sur le poteau.

Ce qui devait arriver arriva. En power-play, Santeri Alatalo a égalisé (35e). Ce but a eu le don d'éteindre Genève-Servette qui a pris l'eau de toutes parts. Simon Le Coultre s'est fait abuser à la ligne bleue offensive pour ouvrir un boulevard dans son dos. Marco Müller et Stéphane Patry se sont unis pour inscrire le 2-1 (38e). Et c'est le capitaine Calvin Thürkauf qui a fait le break, également en power-play, d'une déviation bien sentie. Notons au passage la «performance» du quatuor arbitral qui a laissé jouer Genève avec six joueurs durant une bonne vingtaine de secondes sans intervenir. Il a fallu une bronca des 4200 spectateurs et l'assistance d'un joueur de Lugano pour que les directeurs de jeu daignent constater l'infraction. Incompréhensible.

Lors de l'ultime période, Genève a bénéficié d'un power-play qui n'a débouché sur aucune action construite. Venu de nulle part, c'est Tim Berni qui a redonné espoir à son équipe d'un tir du revers diabolique (47e, 3-2). Espoir qui n'a même pas duré deux minutes, puisque Jesper Peltonen a redonné un double avantage à son équipe 73 secondes après la réduction du score des Aigles (48e, 4-2). Radim Zohorna a assuré la victoire luganaise en fin de match (57e, 5-2).

Mauvaise opération au classement

Au classement de National League, cette défaite est une bien mauvaise opération pour les Grenat. Non seulement ils voient la 10e place s'éloigner puisqu'ils comptent toujours quatre points de retard sur Langnau mais n'ont plus qu'un match de retard sur les Emmentalois. Mais pire encore, les Genevois voient Lugano revenir à deux longueurs. Au moment de rentrer de ce déplacement au Tessin, Genève est plus proche d'un barrage contre le HC Ajoie que d'une place en play-in avec un espoir de se qualifier pour les play-off.

Samedi, les pensionnaires des Vernets recevront Zoug pour tenter de relancer la machine après deux défaites consécutives. À cette occasion, le GSHC pourra compter sur le retour de Sakari Manninen, qui a terminé de purger ses cinq matches de suspension reçus lors du dernier match face à... Zoug.