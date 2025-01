Fribourg Gottéron: La meilleure attaque, c'est la défense!

Les défenseur de Fribourg Gottéron (au centre Rathgeb et Gunderson) sont toujours plus offensifs Photo: keystone-sda.ch

Lorsqu'il parle de ce jeu en zone d'attaque, Lars Leuenberger parle de «chaos organisé». Et c'est précisément l'impression que cela donne. Les périodes de possession sont plus nombreuses et autrement plus dangereuses. Tout ceci part d'arrières plus impliqués. Démonstration.

Des arrières beaucoup plus offensifs

Dave Sutter marque un but face aux Zurich Lions. Photo: keystone-sda.ch

Un défenseur qui donne le puck à son ailier et plonge en direction du but pour créer un surnombre. Depuis un mois, ce type d'action est devenu monnaie courante du côté de Fribourg Gottéron. Depuis l'arrivée de Lars Leuenberger à la bande, l'équipe de la BCF Arena voit ses arrières être largement plus impliqués dans le jeu en zone offensive. Cela crève les yeux. Et cela se voit également au niveau des statistiques.



Nombre de buts des défenseurs de Fribourg avec Emond:

Neuf en 32 matches (0,28 but par match)

Nombre de buts des défenseurs de Fribourg avec Leuenberger:

Sept en neuf matches (0,77 but par match)

Et de manière paradoxale, c'est principalement en se privant du Suédois Andreas Borgman que les Dragons ont retrouvé de l'allant depuis leurs bases arrières. Tous les défenseurs ont fait un pas vers l'avant, de Dave Sutter à Mauro Dufner en passant par Maximilian Streule. Depuis un mois, Fribourg attaque à cinq et défend à cinq. Une évolution majeure.

Le retour en grâce de Yannick Rathgeb

Photo: keystone-sda.ch

C'était LE transfert estival des Dragons. Le retour à la BCF Arena du No 27 était censé aider Fribourg Gottéron à confirmer son excellente saison 2024/2025. C'est tout le contraire qui s'est produit. Yannick Rathgeb s'est rapidement retrouvé dans la bordure à Fribourg. Tantôt surnuméraire et tantôt vissé au bout du banc, l'arrière n'a jamais trouvé sa place dans le système de Pat Emond.

Et puis Lars Leuenberger est arrivé, lui redonnant un rôle et la confiance dans le même temps. Dès la Coupe Spengler, les premiers signaux positifs sont apparus dans le jeu du défenseur. Depuis l'arrivée d'une nouvelle voix dans le vestiaire, Rathgeb est le meilleur défenseur de l'équipe en ce qui concerne le pourcentage de buts escomptés en faveur de son équipe lorsqu'il est sur la glace avec 70%! Il joue plus et il joue mieux.

Comme on le voit également dans le graphique ci-dessus, Yannick Rathgeb est également de plus en plus dangereux à mesure que la saison avance. Mais la progression est très importante depuis la fin du mois de décembre, pile au moment du changement d'entraîneur. Avec désormais 0,5 but escompté par 60 minutes de glace, le Bernois de la BCF Arena revient à des chiffres plus proches de ce qu'on est légitimement en droit d'attendre de lui.

Un danger largement moins grand

On a beaucoup parlé de l'aspect offensif de la défense. Mais un point est intéressant à relever: cela ne se fait pas au détriment de la tâche première des arrières puisque Fribourg est particulièrement bien en place. Depuis le changement de coach, Fribourg Gottéron encaisse largement moins de buts avec quatorze capitulations en neuf sorties, soit 1,55 par match. Avec 2,11 réussites concédées par match, Zurich est la meilleure équipe sur la saison, preuve de la solidité actuelle des Dragons.

Alors que les buts escomptés par 60 minutes à 5 contre 5 ont tourné entre 2 et 2,25 tout au long de la saison, les voici en train de flirter avec une moyenne de 1,60. Sur les dix derniers matches, seul Zoug se trouve également sous la barre des 2,00 (1,93). Mais ce sont les deux seules équipes à concéder aussi peu de chances.

Le système est bien en place, mais limiter les entrées en zone adverse de qualité a également joué un rôle majeur. Si l'on ajoute à cela le fait que Fribourg Gottéron a davantage le puck sur la palette, il n'est finalement pas compliqué de comprendre pourquoi cette révolution stylistique a commencé par les bases arrières avant de se propager sur les lignes offensives et non l'inverse