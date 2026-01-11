DE
Finale de la United Cup
Exploit de Bencic, la Suisse mène 1-0 face à la Pologne

Belinda Bencic brille à Sydney! La St-Galloise a battu la Polonaise Iga Swiatek 3-6 6-0 6-3, offrant à la Suisse un avantage de 1-0 en finale de la United Cup.
Publié: il y a 34 minutes
Belinda Bencic a signé une performance de choix en battant Iga Swiatek en finale de la United Cup
Photo: Rick Rycroft
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse mène 1-0 face à la Pologne en finale de la United Cup à Sydney. Belinda Bencic (WTA 11) a créé l'exploit en battant Iga Swiatek (WTA 2) dans le premier simple.

La St-Galloise s'est imposée 3-6 6-0 6-3 devant l'ex-no 1 mondial, renversant la vapeur en parvenant à prendre l'échange à son compte après le set initial. Le 6-0 réussi lui permet aussi de prendre une petite revanche sur l'humiliation vécue en demi-finale du dernier Wimbledon face à la future lauréate du tournoi londonien (6-2 6-0).

Irrésistible dans cette épreuve avec cinq victoires en cinq simples, Belinda Bencic a survolé les débats après la perte du premier set. Dans la troisième manche, la championne olympique 2021 a forcé la décision grâce à un break «blanc» signé dans le quatrième jeu, qu'elle a conclu d'un superbe retour de revers gagnant.

Stan Wawrinka (ATP 156) - qui est resté dans le box suisse durant quasiment tout le match, affublé de son t-shirt «Belinda's World» (le monde de Belinda) - a donc l'occasion d'offrir le trophée à son équipe. Le Vaudois fait toutefois figure d'outsider face à Hubert Hurkacz (ATP 83), qui fait forte impression cette semaine.

En cas de défaite du Vaudois, le double mixte sera décisif. Il devrait logiquement opposer la paire Belinda Bencic/Jakub Paul aux spécialistes de double Katarzyna Kawa/Jan Zielinski.

