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Elle n'y arrive plus!
En crise, Belinda Bencic va chuter au classement WTA

Méconnaissable lors de cette tournée asiatique, Belinda Bencic a été éliminée jeudi en 8es de finale du WTA 500 de Ningbo. La Saint-Galloise va chuter à la 20e place du classement mondial.
Publié: il y a 20 minutes
Rien ne va plus!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La championne olympique de 2021, qui avait bénéficié de l'abandon de la Lettone Jelena Ostapenko au 1er tour, a été battue par la Polonaise Katarzyna Kawa, matricule 128 à la WTA. Elle s'est inclinée sans discussion en deux sets, 7-5 6-2, face à une joueuse qui a dû passer par les qualifications.

La Suissesse est en difficulté depuis la fin de l'été. Eliminée au 1er tour à l'US Open, elle n'a passé qu'un tour aux WTA 1000 de Pékin et de Wuhan, où elle avait aussi bénéficié d'un forfait.

Cette mauvaise passe va lui coûter plusieurs places dans la hiérarchie mondiale, puisqu'elle défendait cette semaine les 500 points remportés à Tokyo l'an dernier. Actuellement classée 14e, elle sera au mieux 20e lundi lors de la publication du prochain classement WTA.

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