Punir financièrement les joueurs qui ne participent pas aux tournois pour se reposer? L'idée fait son chemin, mais Alexander Zverev ne pensent pas que les sanctions seraient efficaces.

«Vous croyez que Novak se soucierait de 50'000 dollars de plus ou de moins?»

«Vous croyez que Novak se soucierait de 50'000 dollars de plus ou de moins?»

ATS Agence télégraphique suisse

Alexander Zverev, tête de série no 1 du Masters 1000 de Montréal, a déclaré dimanche que les sanctions financières ne résoudraient pas le problème des absences de grands noms aux tournois ATP de ce niveau. L'Allemand met aussi en garde contre le risque d'épuisement et d'abandons liés à la durée excessive de ces tournois.

Cette édition du prestigieux tournoi canadien sur surface dure est en effet privée du no 1 mondial Jannik Sinner, de la légende Novak Djokovic, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, et de l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2), qui n'a plus joué depuis avril en raison d'une blessure au poignet.

Les responsables canadiens ont réclamé des sanctions, notamment financières, à l'encontre des joueurs après cette série de forfaits de dernière minute pour le premier des deux Masters 1000 précédant l'US Open.

«Ce n'est pas très compliqué», a déclaré Alexander Zverev. «On touche des primes en fin d'année si on dispute les neuf Masters. Vous croyez que Novak se souciera d'une prime plus importante? Je pense qu'il a, si je devais deviner, plus de 400 millions (de dollars) sur son compte en banque. Je ne suis pas sûr qu'il se soucierait de 50'000 de plus ou de moins.»

Alexander Zverev a précisé que cela s'appliquait également au classement du Serbe de 39 ans, dont les gains en carrière avoisinent les 200 millions de dollars. «Je ne pense pas non plus qu'il se soucie de son classement. Honnêtement, je ne le crois pas», a ajouté Zverev à propos de Djokovic, actuellement classé no 5 mondial.

Des Masters 1000 trop longs

Le no 3 mondial, récent champion à Roland-Garros et finaliste de Wimbledon, a exprimé ses réserves quant à la pertinence des Masters 1000 disputés sur 12 jours, ce qui peut sembler aussi long et épuisant pour les joueurs qu'une quinzaine de Grand Chelem.

«Je pense que ces forfaits sont liés à la durée de deux semaines des Masters 1000. Je pense que c'est tout simplement trop long pour certains joueurs, trop intensif avant l'US Open», a insisté Zverev.

«Avant, je participais davantage à des tournois de catégorie 500 ou 250, lorsque les Masters 1000 étaient plus courts, mais aujourd'hui je ne le fais plus, simplement à cause du temps passé loin de chez moi et du temps consacré aux tournois», a-t-il ajouté.

L'Allemand de 29 ans a précisé que son équipe et lui avaient également sérieusement envisagé de ne pas se rendre au Canada cette année. «Nous avons aussi pensé à peut-être faire l'impasse sur Montréal, mais nous avons finalement décidé d'y participer. J'ai besoin de disputer des matches. J'ai besoin de participer à des tournois», a-t-il expliqué.