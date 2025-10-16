DE
Déchirure du ligament du genou
Fin de saison prématurée pour Dominic Stricker

Le tennisman suisse Dominic Stricker, 23 ans, s'est blessé au genou droit lors d'un match à Roanne. Victime d'une déchirure du ligament interne, il sera absent des courts pendant deux mois, mettant fin à sa saison prématurément.
Publié: 11:08 heures
Dominic Stricker doit mettre un terme à sa saison.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dominic Stricker s'est déchiré le ligament interne du genou droit. Selon son management, le Bernois de 23 ans devra faire une pause jusqu'à la fin de la saison.

La blessure s'est produite vendredi dernier, lors des quarts de finale du Challenger de Roanne. Dominic Stricker a dû abandonner après une chute et n'a pas pu terminer son match face au Croate Matej Dodig.

Deux mois d'absence

Si le processus de guérison se déroule comme prévu, Dominc Stricker sera absent pendant deux mois. «Bien sûr, ce n'est pas une situation facile pour moi, d'autant plus que je remontais la pente sur le plan sportif. Mais c'est ainsi dans le sport de haut niveau», a déclaré le Bernois.

Ce dernier compte tirer le meilleur parti de la situation et continuer à se battre. Il ne se fera pas opérer et la guérison sera traitée de manière conservatrice. Par le passé, Carlo Janka avait lui aussi décidé de ne pas se faire opérer des ligaments en 2017 après une chute à Diavolezza.

