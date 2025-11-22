DE
Coupe Davis
L'Espagne rejoint l'Italie en finale

L'équipe espagnole de Coupe Davis s'est qualifiée pour la finale contre l'Italie à Bologne. Victoire 2-1 face à l'Allemagne en demi-finale, sans Carlos Alcaraz. L'Italie, favorite, vise un troisième titre consécutif.
Publié: 20:17 heures
Pablo Carreño Busta et l'Espagne défieront l'Italie en finale de la Coupe Davis
Photo: Luca Bruno
ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagne défiera l'Italie dimanche à Bologne en finale de la Coupe Davis. La sélection ibère s'est imposée 2-1 face à l'Allemagne samedi dans la deuxième demi-finale.

La paire Marcel Granollers/Pedro Martinez s'est imposée 6-2 3-6 6-3 face aux Allemands Kevin Krawietz/Tim Pütz pour donner la victoire à l'Espagne. Pablo Carreño Busta (ATP 89) avait battu Jan-Lennard Struff (ATP 84) 6-4 7-6 (8/6) dans le simple d'ouverture, Alexander Zverev (ATP 3) permettant à l'Allemagne d'égaliser en dominant Jaume Munar (ATP 36) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5).

En finale même sans Alcaraz

Privée du no 1 mondial Carlos Alcaraz, forfait pour ce «Final 8» en raison d'une blessure à une jambe, l'Espagne du capitaine David Ferrer a donc tout de même trouvé les ressources pour atteindre la finale. Il s'agira de sa première finale depuis 2019, année du sixième sacre ibère dans la compétition.

Double tenante du titre, l'Italie partira avec les faveurs du pronostic dimanche. Son capitaine Filippo Volandri peut s'appuyer sur deux joueurs de simple - Flavio Cobolli (ATP 22) et Matteo Berrettini (ATP 56) - mieux classés que les Espagnols. Berrettini reste en outre sur huit victoires d'affilée en Coupe Davis.

